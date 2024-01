Kot je v odprtem pismu premierju Robertu Golobu spomnil Lukić, so se lani nanje obrnili turški delavci podjetja Türkcan, podizvajalca partnerja v konzorciju izvajalcev gradnje drugega tira Divača-Koper Yapija Merkezija, ki so mesečno delali od 300 do 372 ur, pri čemer za svoje delo niso bili plačani v celoti, saj jim niso bili obračunani vse nadure in dodatki.

Finančna uprava RS je ob tem sporočila, da v zvezi s temi delavci ne razpolaga s podatki o obveznih prispevkih za socialno varnost iz delovnega razmerja.

Delodajalec, glavni izvajalec in naročnik projekta, državna družba 2TDK, so bili s kršitvami s strani delavcev seznanjeni in večkrat pozvani k odpravi oz. izplačilu neporavnanih obveznosti, a niso ukrepali, zato so se v Delavski svetovalnici jeseni odločili za kazensko ovadbo tako zoper Türkcan kot tudi Yapi Merkezi, pristojne institucije pa so pozvali k ukrepanju.

Izvajalec javnega naročila je nato konec prejšnjega leta prekinil pogodbo s podjetjem Türkcan, vlada pa na današnji seji obravnava predlog sklepa o ugotovitvi obstoja javnega interesa za obravnavo prošenj za izdajo enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, povezanih z izvajanjem projekta drugi tir železniške proge Divača-Koper.

Lukić je posebej razočaran, da je do tako hudih kršitev prišlo pri projektih v okviru javnega naročila, zato ne more razumeti, da se zdaj na vladi vnovič razmišlja o tem, da naj bi obstajal javni interes za obravnavo prošenj za izdajo enotnih dovoljenj za prebivanje in delo, povezanih z drugim tirom.

»Kaj pa javni interes po spoštovanju pravic delavcev? Edino, kar vemo v tem trenutku, je to, da je izvajalec javnega naročila konec prejšnjega leta prekinil pogodbo s podjetjem Türkcan. Torej je očitno, da se hočejo stvari pomesti pod preprogo. Prav tako je hkrati očitno, da hoče država kar privabiti nove delavce v izgradnjo drugega tira, in to kar v imenu 'javnega interesa', medtem ko se predhodne delavce na istem drugem tiru očitno pošilja nazaj v Turčijo, ne da bi se jim v celoti poravnale njihove terjatve,« je dejal.

Predsedniku vlade je v tej luči postavil vprašanje, kaj je z javnim interesom po spoštovanju pravic turških delavcev iz Türkcana. »Ali je javni interes izgradnje drugega tira nad javnim interesom varovanja pravic delavcev?« je dodal.

Sklenil je s pozivom, naj se predlog sklepa o ugotovitvi obstoja javnega interesa za obravnavo prošenj za izdajo enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, povezanih z izvajanjem projekta drugi tir, zavrne.