Ko so se v UKC Ljubljana v ponedeljek zbrali zdravniki in napovedali zaostritev stavke, je anesteziolog Bojan Kontestabile medijem povedal, da bo v januarju v UKC Ljubljana po razporedu opravil 203 delovne ure, hkrati pa bo 184 ur doma v pripravljenosti. Za to bo prejel 5490 evrov neto, kar znese 14,1 evra na uro, je pojasnil. Svoje delo rad opravlja, težko pa sprejme, da »čistilki nekateri na roko plačujejo 20 evrov za čiščenje, sam pa prejme 14 evrov«.

Igor Muževič: Odmislimo neokusne in butaste izjave

»Če za trenutek poskusimo odmisliti neokusne in butaste izjave posameznih zdravnikov, ki se primerjajo s čistilkami, je morda smiselno osvetliti bolj pogost, bolj dolgočasen in morda nekoliko manj aroganten miselni proces, ki se odvija v glavah zdravnikov (podobno najbrž razmišljajo številni nezdravniki, ki so strokovnjaki na svojem področju),« se je na družbenem omrežju X na izjavo svojega zdravniškega kolega odzval Igor Muževič.

Dodal je, da zdravniki v najvišjem 59. plačnem razredu prejmejo maksimalno 2700 neto za opravljenih 174 ur na mesec. To je vsota, ki ji lahko zavida večina prebivalcev, ker lahko o takšni številki samo sanjajo in če torej odštejemo povprečno 40 dni letnega dopusta (objavljen povprečni dopust zdravnikov v UKC Ljubljana), dobimo na letni ravni povprečno opravljenih 1768 ur za 32.400 prejetih evrov neto. To je 18,3 evrov neto na uro, je izračunal Muževič.

Če za trenutek poskusimo odmisliti neokusne in butaste izjave posameznih zdravnikov, ki se primerjajo s čistilkami, je morda smiselno osvetliti bolj pogost, bolj dolgočasen in morda nekoliko manj aroganten miselni proces, ki se odvija v glavah zdravnikov (podobno najbrž… — Igor Muzevic (@igor_muzevic) January 24, 2024

Zdravniki so javni uslužbenci

Muževič je še dodal, da so zdravniki javni uslužbenci in da njihova neto plača več kot očitno presega neto plačo večine prebivalstva, ampak da živijo v družbi, ki se je odtujila od prejšnjega sistema na skoraj vseh področjih in so tudi oni del te družbe. To vpliva na percepcijo tudi glede vrednosti lastnega dela: »Na koncu pa žal ni toliko pomembno, kaj si kot družba mislimo o omenjenih zneskih. Vedno bo to za nekoga preveč, za drugega premalo.«

»Je pa zelo pomembno, da ne privabimo in ne zadržimo dovolj zdravnikov, ki bi jih potrebovali v javnem zdravstvu, seveda pod pogojem, da se iskreno želimo soočiti z izzivi naraščujočega povpraševanja zaradi starajoče populacije, tehnološkega napredka v medicini, spremenjenih pričakovanj bolnikov in dvigovanja zakonskega standarda pacientovih pravic,« je še zapisal.

Kam gre 99,9 odstotkov stroškov?

»Hote ali nehote se kirurg, ki transplantira jetra 8 ur in se zaveda, da cel postopek transplantacije zavarovalnico stane krepko prek 100 tisoč evrov, vpraša, če ni nenavadno, da za najzahtevnejši del celotnega postopka on prejme 1 promil celokupnega stroška,« piše Muževič in opozarja, da za 99,9 odstotkov stroškov javnost pravzaprav ne ve točno, kam grejo.

Zapisal je še: »Zdravniki vidijo tudi druge sodelavce, ki sodelujejo pri transplantaciji in so plačani še manj kot 1 promil za to. Ali pa zdravnik, ki opravi 70 obravnav bolnikov v enem dnevu in za to prejme 140 evrov neto. Hitro izračuna, da prejme 2 evra neto za posamezno obravnavo. Ali pa zdravnik, ki opravi 2 kolonoskopiji v eni uri in ugotovi, da je za posamezno kolonoskopijo prejel 9 evrov.«