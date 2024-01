Tako ZN kot organizacija za človekove pravice Amnesty International so ameriške oblasti opozorili, da bi uporaba nove in nepreverjene usmrtitve z dušikom lahko pomenila mučenje in kruto kaznovanje. Pozvali so jih, naj Smithovo usmrtitev prekličejo in naj se v prihodnje vzdržijo vseh drugih usmrtitev na ta način.

Smithovi odvetniki so na sodišču v Alabami pred tem dokazali teoretično tveganje bolečine in trpljenja obsojenca med usmrtitvijo, vendar je sodnik Austin Huffaker njihove argumente zavrnil. Kot je dejal, namreč to tveganje ne pomeni ustavne kršitve, poleg tega pa da 58-letnemu Smithu, ki je leta 1988 s sostorilcem umoril ženo pridigarja, ni bila zagotovljena neboleča smrt.

Pomisleke sta v sredo zavrnili tudi vrhovno, nato pa še pritožbeno sodišče. Slednje ni moglo dokazati, da bi to pomenilo neobičajno in kruto kaznovanje, piše v sodbi. Smitha bodo tako danes usmrtili v zaporu Holam v kraju Atmore v Alabami. Za izvršitev kazni imajo na voljo 30-urno časovno okno, ki se je začelo ob 7. uri po srednjeevropskem času, poročajo tuje tiskovne agencije.

Pri usmrtitvi z dušikom obsojencu na obraz nadenejo masko, preko katere namesto zraka vdihuje dušik, dokler ne umre. ZN so minuli teden izrazili zaskrbljenost, ker so to metodo nedavno odobrili tudi v zveznih državah Misisipi in Oklahoma. Vendar pa bo Alabama prva, ki bo tovrstno usmrtitev tudi izvedla.

Tudi Smitha so hoteli leta 2022 usmrtiti z injekcijo, vendar mu zaporniško osebje ni moglo vstaviti infuzije v žilo. Potem ko je več ur ležal na mizi za usmrtitev, so ga odpeljali nazaj v celico. Lani so sicer v ZDA izvedli 24 usmrtitev, vse s smrtonosno injekcijo.