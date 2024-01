Na posnetkih je videti sondo, ki je pod rahlim kotom parkirana na sivi kamniti površini, medtem ko se v daljavi dvigajo Lunina pobočja.

Sonda se je na Luno spustila s hitrostjo približno 1700 metrov na sekundo, kar je približno sedemkrat hitreje od hitrosti povprečnega potniškega letala. Tik pred pristankom je izstrelila dve majhni lunarni vozili, eno z oddajnikom, drugo pa je zasnovano za vožnjo po Luninem površju in prenos posnetkov.

Njen cilj je bil sicer pristati na razdalji sto metrov od določenega mesta pristanka, vendar je sonda ta cilj presegla, saj je načrtovano pristanišče zgrešila le za 55 metrov. Ob pristanku so zaznali težave z njenimi sončnimi celicami, ki niso proizvajale energije, zato jo je JAXA izklopila pri 12 odstotkih preostale baterije.

NEW: Photo taken on the Moon after Japanese spacecraft lands successfully pic.twitter.com/6rQQrU8zdR