Booker potopil Dallas, 34 točk Dončića

V severnoameriški ligi NBA so košarkarji Dallasa doživeli nov poraz. Na krilih Devina Bookerja, ki je dosegel kar 46 točk, jih je s 132:109 premagal Phoenix. Odličen je bil vnovič Luka Dončić, ki je za poražence dosegel 34 točk, devet podaj in osem skokov, temu pa dodal dve blokadi in ukradeno žogo.