So Butale res izmišljeni kraj?

Butale so izmišljen kraj pisatelja Frana Milčinskega. So tudi prispodoba kraja, v katerem sprejemajo nespametne, neumne odločitve. Ob analizi odločanja o denacionalizacijskem zahtevku, povezanem s križevniško cerkvijo v kompleksu ljubljanskih Križank, se postavlja vprašanje, ali so Butale res izmišljeni kraj. Če ne še kam drugam, bi jih lahko umestili vsaj na Maistrovo 10 v Ljubljani, kjer je sedež ministrstva za kulturo.