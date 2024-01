Slovanska mitologija osvaja svet

Noah Charney in Svetlana Slapšak sta združila znanje in pisateljsko sposobnost ter pri založbi Thames & Hudson izdala knjigo The Slavic Myths. Ta je zdaj izpostavljena v vseh večjih knjigarnah z angleško literaturo v Evropi in Ameriki. V njej sta zaobjela najpomembnejše slovanske mite.