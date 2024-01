Ker na turnirjih za grand slam še nikoli ni ugnal kakšnega izmed prvih petih nosilcev in ker je Španec Carlos Alcaraz prikazoval dobre igre, Nemec Aleksander Zverev pred četrtfinalnim obračunom nikakor ni veljal za favorita. A to ga ni zmotilo. V Rod Laver Areni je prikazal eno najboljših predstav v karieri in predvsem v prvih dveh nizih, ki ju je dobil s 6:1 in 6:3, povsem razbil nasprotnika. V tretjem je vodil že s 5:2 in pri 5:3 serviral za zmago, a se je Španec rešil in ga dobil v podaljšani igri. Ko je že kazalo, da bi utegnil Alcaraz uprizoriti enega nepozabnih preobratov, se je Zverev zbral in zadnji niz dobil s 6:4. V polfinalu ga zdaj čaka Rus Daniil Medvedjev, ki je bil boljši od Poljaka Huberta Hurkacza.

Skoraj dve metra visoki Nemec je bil v prvih dveh nizih praktično nepremagljiv pri prvih servisih, saj jih je dobil kar v 88 odstotkih. Deloval je, kot da ne more narediti ničesar narobe. Da je vendarle človek, je pokazal v tretjem, ko so ga zdelali tudi živci, a je nato znal dokončati delo. »Ko vodiš s 6:1, 6:3 in 5:2, ti misli odtavajo k zmagi. To je povsem avtomatsko. A proti enemu najboljših igralcev na svetu obračun ni končan, dokler ne dobiš zadnje izmenjave. Zadovoljen sem, da se mi je v četrtem nizu uspelo zbrati. Ostal sem psihično močan, kar je bilo ključno,« je povedal Aleksander Zverev, ki je na dozdajšnjih osmih medsebojnih obračunih Alcaraza ugnal petič. Nemec je po tretjem nizu zahteval zdravniški premor, a pravi, da ni šlo za nič resnejšega. »Pod nohti na nogah imam veliko krvi. Vsakič, ko igram, krvavim in imam bolečine. A to zdaj ni pomembno, saj sem v polfinalu.«

Zadnja ovira Zvereva pred velikim finalom bo Daniil Medvedjev. »Na zadnjih medsebojnih obračunih me je redno premagoval. Upam, da se bo to tokrat spremenilo. Tudi s pomočjo gledalcev. Igralci govorimo, da so najbolj glasni tisti na odprtem prvenstvu ZDA, a v Avstraliji so najboljši. Želim si, da bi bila Rod Laver Arena polna in da bo vzdušje za oba izjemno.«