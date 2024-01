Medtem pa je naš fotograf v parlamentu v svoj objektiv ujel dva kmečka veljaka, predsednika Sindikata kmetov Slovenije Antona Medveda (levo) in predsednika Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Romana Žvegliča. Zakaj sta se možaka tako prešerno smejala, ne vemo natančno, so nam pa viri blizu njiju namignili, da je do te scene prišlo v trenutku, ko sta izvedela, koga je premier Robert Golob imenoval za novo kmetijsko ministrico. Nas pa skrbi, in ta skrb ni kar tako iz trte izvita, da se bosta takole smejala tudi, ko bosta ministrico prvič poslušala v živo.