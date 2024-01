Odgovorni vladar, minister itd (tudi če ni prav moder) ne bo zaupal pomembne funkcije nekomu, ki ga on (ali pa stranka) prej ne preveri tako, da pogleda v njegovo preteklost. Zelo naiven je funkcionar, ki pričakuje od nekoga, ki je vseskozi delal izključno za svojo korist, da s tako prakso ne bo nadaljeval in da dejanja take verjetno zelo poslušne osebe ne bodo enkrat škodile tudi njemu, saj slejkoprej vse pride v javnost.

V javnih službah, ministrstvih, na zavodih itd delajo številni uslužbenci, ki so strokovnjaki na svojem področju. Z leti so si nabrali veliko izkušenj, so apolitični in in delajo v javnem interesu,saj njihov interes ni, da posamezniki pridejo do materialnih koristi v škodo vseh državljanov.Njihovo znanje pa naj ne bi bilo dovolj dobro za nekatere politike! Ministrica za pravosodje ne zaupa uradnim evidencam Gursa, negira uradno vlogo teh evidenc in v javnosti zbuja sum v pravilnost uradnih podatkov. Predstavnica države negira »državne« evidence? In če bi upoštevala uradne evidence, do nakupa, ki ga je podpisala, zagotovo ne bi prišlo.

Res je, da posamezniki večkrat zaupamo osebi brez preverjanja tudi, kadar nam nekdo laže, ker imamo neko korist od tega. V teh primerih sami nosimo posledice našega zaupanja. Od državnega funkcionarja, ki razpolaga z milijoni davkoplačevalskega denarja, pa se pričakuje odgovornost tudi, ko gre za zaupanje podrejenemu.

Volilci sedanje vladne koalicije zagotovo niso volilci, ki bi brezpogojno zaupali in glasovali za politike, ne da bi upoštevali napake in sporna dejanja, ki so jih ti naredili, posledice katerih pa bomo nosili vsi.

Majda Koren, Ljubljana