Na Koroškem prva hiša za poplavljence

V Slovenj Gradcu so položili temeljni kamen za hišo novega začetka, kot so poimenovali nov dom za eno od družin, ki so bile prizadete v lanskih katastrofalnih poplavah. Gre za prvo tovrstno hišo, za vselitev bo na voljo že aprila. Družino, ki se bo vselila, bodo izbrali v državni tehnični pisarni.