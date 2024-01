Rodil se je leta 1941 v Nemčiji, v družini nemškega vojaka, ki je izgubil življenje pred njegovim rojstvom, sprva pa se je izučil za kuharja. Njegovo izvorno ime je bilo Franz Reuther, vendar ga je v začetku 60. let pritegnila rock'n'roll glasba, kar ga je navedlo, da si je nadel umetniško ime Frank Farian. Z rock'n'rollom ni uspel, ime pa je obdržal in se podal v nemške šlagerske vode, kjer je bil sredi sedemdesetih relativno uspešen. Leta 1973 je priredil When you gotta go, popevko, s katero je prej uspel ameriški pevec Solomon King, njena avtorica pa je bila Angležinja Lynsey de Paul, ki je leta 1972 kot prva ženska izvajalka po prvem mestu evropskih lestvic segla z avtorsko skladbo Sugar me.

Skozi popevkarstvo je Farian spoznal evropski pop, ki so ga v dobršni meri ustvarjali Nizozemci z izvajalci kot Shocking Blue, ki so s skladbo Venus iz leta 1969 kot prvi Nizozemci uspeli v ZDA, omeniti pa velja še Mouth and MacNeal s How Do You Do ali zasedbo Teach-In, ki je leta 1975 s skladbo Ding-a-Dong zmagala na evrovizijski popevki. Tudi Paloma Blanca zasedbe George Baker Selection je nizozemskega izvora. Značilnost nizozemske produkcije je bila, da se je pelo v angleščini, medtem ko so nemški popevkarji malodane obvezno peli v nemščini. V angleščini so peli tudi Švedi, z zasedbo Abba na čelu, ki je leta 1974 na evrovizijskem tekmovanju zmagala s skladbo Waterloo.

Uspel na lestvicah in potem sestavil skupino

Farian, ki je bil od najstniških let privrženec ameriških temnopoltih izvajalcev, je vzporedno s popevkarsko kariero tudi ustvarjal v studiu. Tako je konec leta 1975 posnel skladbo Baby Do You Wanna Bump, na kateri je vse vokale posnel sam, na trg pa jo je dal pod imenom Boney M, kar je bilo ime detektiva iz neke nadaljevanke, ki jo je gledal. Skladba, ki je postala hit v evropskih državah, je bila sicer priredba skladbe Al Capone jamajškega ska pionirja Princea Busterja, ki je bil tudi avtor skladb One Step Beyond in Madness. Prvo so priredili The Specials, drugo (in se tudi poimenovali po njej) pa The Madness, angleški ska skupini iz 80. let.

Kako je Farian prišel do Princea Busterja, ni znano, v vsakem primeru pa mu je s priredbo njegove skladbe uspelo, pri čemer je Baby Do You Wanna Bump podpisal s svojim imenom oziroma z vzdevkom Zambi. Obenem je dojel, da se mu bolj splača delovati v ozadju, kar je v tistem času počel tudi Silvester Levaj, Jugoslovan iz Subotice na delu v Nemčiji, ki je deloval skozi zasedbo Silver Convention in je imel leta 1975 disko hit Fly Robin Fly.

Ko je projekt Boney M uspel na lestvicah, je Farian moral sestaviti zasedbo, ki bo skladbo predstavljala »v živo« oziroma na TV-nastopih. Prvo postavo je sestavil tako, da je v gostinskem lokalu pristopil k Maizie Williams, temnopolti angleški manekenki, ki se je preselila v Nemčijo in je tam posedala s prijateljico. Po nekaj menjavah je na podoben način pridobil še Bobbyja Farella, plesalca in didžeja z Arube, ter Marcie Barrett, nekaj kasneje pa se je zasedbi pridružila še Liz Mitchell. Obe sta bili Jamajčanki iz Anglije, ki sta prišli iskat srečo v Nemčijo. Mitchellova je na primer v nemški produkciji muzikala Hair nadomestila prav Donno Summer. A nihče od omenjenih ni na prvem posnetku pel. Ker je vse odpel Farian. Na nastopih so zgolj odpirali usta. Kasneje so bile pevke pripuščene tudi k petju, medtem ko je Bobby Farell vso kariero zgolj simuliral petje. Vse drugo je zgodovina.

S skladbami kot Daddy Cool, Ma Baker, Belfast, Rasputin, Rivers of Babylon, Sunny in drugimi so Boney M prodali več kot 160 milijonov nosilcev zvoka. Farian se nikdar ni pojavljal na odru, a ko je podobno kot z Boney M poskusil ponoviti z Milli Vanilli, se mu je zapletlo. Njegovima varovancema se je na nastopu v živo zataknila matrica s plejbek posnetkom in izkazalo se je, da ne pojeta, kar je kasneje priznal tudi Farian sam. A kakor koli nevšečen je škandal bil, tudi primer Milli Vanilli, s katerim je mimogrede osvojil tudi nagrado grammy, poudarja Farianovo vlogo producenta iz ozadja, človeka, ki ni premogel primerne odrske karizme, je pa imel nezmotljiv občutek za to, kako posneti kakšno skladbo in na kakšen način jo plasirati.