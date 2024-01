Vrhunske uvrstitve alpskega smučarja Žana Kranjca so v tej sezoni še posebej dobrodošle, saj je osamljeni slovenski jezdec v boju s tekmeci. Vodičan je v torek zvečer svojo veleslalomsko superiornost znova pokazal na zgodovinskem prizorišču slovenskega alpskega smučanja v Schladmingu, kjer sta leta 1982 Boris Strel in Bojan Križaj Slovenijo pod jugoslovansko zastavo postavila na zemljevid osvajalcev kolajn na svetovnih prvenstvih, pred enajstimi leti pa je bila Tina Maze z zlato in dvema srebrnima kolajnama najuspešnejša alpska smučarka na svetovnem prvenstvu na avstrijskem Štajerskem.

Po Adelbodnu težko čakali novo priložnost

Veleslalomska tekma pod žarometi je bila specifična predvsem zaradi dejstva, ker jo je zanimivo naredil Marco Odermatt. Serijski veleslalomski zmagovalec je namreč na prvi progi naredil veliko napako ter dosegel enajsti čas, tekmecem pa dopustil, da so razmišljali o zmagi. Toda Odermatt je na drugi progi še enkrat dokazal, zakaj je najboljši alpski smučar na svetu ter sicer z majhno prednostjo petih stotink ugnal Avstrijca Manuela Fellerja, za slabe tri desetinke pa je zaostal Žan Kranjec. Tekma na Planaiu je tudi pokazala, koliko rezerv ima najboljši Slovenec, ki je v zgornjem delu prve proge in spodnjem druge pustil veliko časa. Ne zgolj tri desetinke, kolikor ga je ločilo od tretje zmage v karieri.

Žan Kranjec se je tretjič v sezoni, po dveh tretjih mestih v Alti Badii, v tej sezoni uvrstil na zmagovalni oder, tretje mesto pa zaseda tudi v seštevku discipline, kjer ima ob maksimalnem izkupičku Marca Odermatta boljšo sezono od njega še Hrvat Filip Zubčić. Trener Klemen Bergant je po uspehu priznal, da se je čas do preizkušnje v Schladmingu ekipi vlekel, saj je bil Kranjec pred tem na zadnji tekmi v Adelbodnu 21. V ekipi so se zavedali, da je šlo v Švici Kranjcu vse narobe, saj je bil start nižji, tako da ni prišla do izraza njegova fizična moč, pogoji so bili spomladanski, v kakršnih je vselej »ranjen«, povrhu vsega pa ni imel svojega dne. »Žan ni za vsak dan,« je komentiral Klemen Bergant. »Enkrat se uvrsti na stopničke, drugič je sedmi, pa peti in deveti. To so vrhunske uvrstitve. Ko pa je dvajseti, je panika tudi v ekipi.«

Marco Odermatt trenira veleslalom manj kot tekmeci

Spodbuden podatek za Kranjca je, da veleslalomska sezona ni niti na polovici, saj so izpeljali pet od enajstih preizkušenj sezone. Naslednja bo čez dobra dva tedna v Banskem, sledile pa bodo tri v ZDA, kjer ima Kranjec precej neporavnanih računov. Lani je bil v Palisades Tahoeju 16., pred sedmimi leti na finalu svetovnega pokala v Aspnu, kjer bosta v tej sezoni dva veleslaloma, pa 20. »Na razpolago je še 600 točk svetovnega pokala, kar pomeni številne priložnosti. Ne dvomim, da bo Žan do konca sezone konkurenčen, navsezadnje sem vam v intervjuju pred sezono javno povedal, da si želimo doseči vsaj eno zmago svetovnega pokala. Na tekmah na ledu je Žan med najboljšimi. Na soli pa mu lahko pridejo bližje in ga prehitijo tudi drugi alpski smučarji, ki so v takšnih razmerah trenirali od majhnega. Tu mislim predvsem na Norvežane, medtem ko ledu nimajo toliko smučarskega znanja, da bi mu prišli blizu,« odgovarja Klemen Bergant.

Ob koncu smo se s slovenskim strokovnjakom vnovič pogovarjali o fenomenu Odermatt. »Kar počne za fant, je res neverjetno. V veleslalomu zmaguje serijsko, ob tem, da ga trenira manj kot specialisti, saj se veliko posveča hitrim disciplinam. Res je neverjeten. Vsi, ki delamo v alpskem smučanju, verjamemo in si nadejamo, da lahko tudi v veleslalomu dobi tekmeca, kot ga je v hitrih disciplinah, kjer ga je nekajkrat premagal Cyprien Sarrazin,« zaključuje Bergant. x