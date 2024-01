Predsednik senata Tomaž Bromše je na sodišče danes znova pozval Klemna Kadivca, prvoobtoženega na sojenju domnevnim članom slovenske celice Kavaškega klana. Do zdaj ga iz celjskega pripora že nekajkrat niso pripeljali zaradi slabega zdravja, ki je bilo posledica gladovne stavke, s katero je začel 16. decembra. A v ponedeljek je stavko prekinil in danes naj bi osebno sodeloval pri zaslišanju psihiatričnega izvedenca dr. Petra Preglja ravno na temo njegovega trenutnega zdravstvenega stanja. A ga na sodišče niso pripeljali. Zjutraj je direktor celjskega zapora sodniku sporočil, da »telesno ni sposoben za prevoz in na udeležbo na sojenju«. Tako je namreč ocenila zdravnica v zaporu. Slabo počutje je posledica stavke in ne »kakšnega drugega novega stanja«, je razložil sodnik.

Kadivčev odvetnik Branko Gvozdić je sicer že v torek popoldne na pobudo svojega klienta sodišču predlagal, da bi psihiatrovo zaslišanje raje spremljal iz zapora prek videokonferenčne povezave. »Lahko bi sodeloval na tak način, vendar največ pol ure,« je pojasnil zagovornik. A so ga kljub temu osebno vabili v Ljubljano, očitno zato, ker je internistična izvedenka dr. Vilma Urbančič Rovan 17. januarja ocenila, da je »sposoben sedeti v avtu in se prepeljati iz Celja v Ljubljano«. Gvozdić je opozoril, da v obtoženčevem primeru ne gre za »navadno« vožnjo, pač pa vožnjo v »taktičnem vozilu«, v katerem ne sedi in ne gleda v smeri vožnje, za povrh pa mora imeti še sklonjeno glavo. Po teh besedah si je senat vzel nekaj minut, nato pa odločil, da bodo Pregljevo zaslišanje opravili prek videokonference in da bo, enako kot dosedanja zaslišanja o zdravstvenem stanju, potekalo za zaprtimi vrati. Na sodišče je bila sicer vabljena tudi izvedenka Urbančič Rovan, a ni mogla priti zaradi službenih obveznosti.

Stavkal, vendar užival proteine

Po zaslišanju je Bromše javno pojasnil, da je z internističnega vidika Kadivec sposoben za sojenje, s psihiatričnega pa ne, in sicer zaradi psihične motnje, ki je posledica premajhnega vnosa hranil v telo. Senat se je odločil, da bodo kljub nasprotovanju tožilstva in obrambe sojenje nadaljevali v Kadivčevi nenavzočnosti. Ko bo spet »v formi«, pa bo lahko znova sodeloval. Takrat ga bodo seznanili z vsem, kar se je medtem dogajalo na narokih in se bo o tem lahko izrekel. Bromše je dejal, da po oceni senata obtoženčeve pravice ne bodo kršene. Razpravno nesposobnost si je povzročil sam, ko se je odločil za gladovno stavko, je dejal in dodal, da v času te odločitve ni imel nobenih psihičnih ali drugih motenj. Torej je razumel vse posledice, ki jo takšna odločitev prinese. Vsak obtoženec bi lahko na tak način kot on onemogočal kazenski pregon ali potek kazenskega postopka. »To pa je po drugi strani nedopustno z vidika dolžnosti države, da zagotovi učinkovit sodni sistem, ki bo v ravnovesju med interesom kazenskega pregona in pravice do obrambe.«

Po neuradnih podatkih je Kadivec gladovno stavkal tako, da je pil vodo in užival proteine, ki jih je moč kupiti v zaporniški kantini. Za stavko se je odločil zaradi zelo strogega priporniškega režima od maja lani, ko so ga iz ljubljanskega premestili v celjski zapor. Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij je pojasnjevala, da gre za njegovo varnost; ogrožali naj bi ga člani matične črnogorske celice kavaškega klana. Zato so ga v zaporu povsem izolirali, med drugim ni imel nobenega stika z drugimi priporniki, tudi med dnevnim sprehodom ne. Po neuradnih informacijah je v ponedeljek stavko prekinil ravno zaradi sodnikovega zagotovila, da se bo na zaporskem dvorišču znova lahko sprehajal skupaj z drugimi priporniki. Zagovorniku je povedal, da se zdaj sprehaja deset do petnajst minut. Da pa imajo v zaporu morda zabeleženo, da je bil sprehod daljši, a v resnici je uro in pol čakal, da so mu zagotovili spremstvo za vrnitev v celico. Kadivec je pred dnevi pisal tudi enemu od odborov Sveta Evrope in prosil za obisk, češ da ga v priporu »mučijo«.