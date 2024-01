Nepotrjen videoposnetek, objavljen na družbenih omrežjih, prikazuje strmoglavljenje letala v bližini vasi Jablonovo v regiji Belgorod, ki mu je sledila eksplozija. Incident se je zgodil okoli 11. ure po lokalnem oziroma okrog 9. ure po srednjeevropskem času v bližini vasi Jablonovo, približno 70 kilometrov od ukrajinsko-ruske meje. Verodostojnost videoposnetka sta po navedbah BBC potrdila dva vojaška strokovnjaka. Oba sta dejala, da vse kaže na sestrelitev letala.

»Med rutinskim poletom v regiji Belgorod je strmoglavilo letalo Il-76. Na krovu je bilo 65 ujetih pripadnikov ukrajinskih oboroženih sil, šest članov posadke in trije spremljevalci,« je po navedbah ruske tiskovne agencije RIA Novosti sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Kasneje so z ministrstva sporočili še, da so letalo sestrelile ukrajinske sile, medtem ko je bilo na poti iz letalskega oporišča Čkalovski v Belgorod, kamor je peljalo ukrajinske vojake na izmenjavo ujetnikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Guverner Belgoroda Vjačeslav Gladkov je kasneje na družbenih omrežjih zapisal, da so v nesreči umrli vsi na krovu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po navedbah Moskve je letalo prevažalo posameznike, ki naj bi jih izmenjali za ruske vojne ujetnike v Ukrajini. Na kraju nesreče je že prisotna preiskovalna komisija, ki raziskuje vzrok strmoglavljenja letala, poročajo ruski mediji.

Kijev preiskuje navedbe Moskve o sestrelitvi letala

Ukrajinsko obrambno ministrstvo je po poročanju ukrajinskega medija Suspilne sporočilo, da ne more potrditi, ali so letalo res zadele ukrajinske sile, kot trdijo oblasti v Moskvi, in dodalo, da incident še preiskujejo in zbirajo informacije, je izjavil predstavnik ukrajinske obveščevalne službe GUR Andrij Jusov. V izjavi za Radio Svobodna Evropa je potrdil, da je bila za danes načrtovana izmenjava vojnih ujetnikov, do katere sedaj ne bo prišlo, povzema BBC.

Ukrajinski ombudsman Dmitro Lubinec je ob tem po poročanju ukrajinskega časnika Kyiv Independent pozval državljane Ukrajine, naj ne delajo prenagljenih zaključkov in naj zaupajo le uradnim virom. »Komentar bomo podali malo kasneje. Potrebujemo čas, da raziščemo vse podatke,« je za agencijo Reuters dejal svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak, poroča britanski BBC.

Kot je za STA ocenil svetovalec v kabinetu ministra za obrambo generalmajor Dobran Božič, je rusko letalo dejansko strmoglavilo, a sodeč po eksploziji, ki je bila vidna, verjetno ni bilo sestreljeno. »Ko gre za raketne napade, običajno letala bolj razpadejo,« je še pojasnil. Dodal je tudi, da se tovrstna letala običajno ne uporabljajo za prevoz ujetnikov.

»Kar poznam iz misij, na katerih sem sodeloval, so letala iljušin oziroma C130 in C17, letala, ki so strateškega pomena za vsako operacijo in vsako državo. Pri tem pa se poraja vprašanje, ali bi se tovrstno letalo dejansko uporabilo za transport ujetnikov,« je dejal in poudaril, da se običajno za ujetnike ne izbere takšnega načina potovanja.