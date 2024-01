Požar je v spodnjem nadstropju trgovine izbruhnil okoli 15.30 po lokalnem oziroma 8.30 po srednjeevropskem času. Po navedbah kitajske državne radiotelevizije CCTV so doslej potrdili 39 smrtnih žrtev, devet ljudi pa je poškodovanih.

Število mrtvih bi utegnilo narasti, saj je neznano število ljudi še vedno ujetih v stavbi. »Trenutno še vedno potekajo iskalna in reševalna dela na kraju nesreče, preiskuje se tudi vzrok,« je v izjavi sporočilo poveljstvo za izredne razmere v mestu.

Na Kitajskem so sicer požari in druge nesreče zaradi ohlapnih varnostnih standardov in nedoslednega izvajanja predpisov pogoste. Nazadnje je minuli konec tedna v požaru v internatu v osrednji kitajski provinci Henan umrlo 13 ljudi.

Mesto Xinyu sicer leži okoli 150 kilometrov jugozahodno od Nanchanga, prestolnice province Jiangxi.