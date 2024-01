Med hišnimi preiskavami domnevnih članov skupine so pripadniki NNI odkrili in zasegli orožje, strelivo in ponarejene osebne dokumente. Našli so tudi dokumente, ki zanikajo legitimnost madžarske države.

Organi pregona so sicer preiskavo začeli novembra lani, potem ko se je na družbenih omrežjih pojavil videoposnetek, v katerem so njegovi avtorji napovedali razorožitev madžarskih varnostnih sil, aretacijo sedanjih in nekdanjih članov madžarske vlade ter prevzem oblasti z namenom ustanovitve t. i. Skitske Madžarske.

Skupno je v akciji sodelovalo 150 policistov na desetih lokacijah v okrožjih Veszprem, Pest, Zala in Bacs-Kiskun. Zaslišali so osem ljudi in tri med njimi, 53-letnika, 68-letnika in 88-letnika, aretirali. Poleg NNI je v operaciji sodelovala tudi protiteroristična enota TEK.

Skiti je sicer oznaka za iranska nomadska ljudstva, ki so v preteklosti živela na travnatih ravnicah Evrazije. Madžarski Skiti so si nedavno prizadevali za priznanje kot uradna etnična manjšina v državi, kar pa je parlament zavrnil.

Kot navaja spletna enciklopedija Wikipedija, so nekateri zgodovinarji v preteklosti zmotno trdili, da so Madžari potomci Skitov, posledično so skrajno desne skupine njihovo simboliko koristile že v času pred drugo svetovno vojno.