Državne obveznice so finančni inštrument, s katerim se država zadolžuje in si s tem zagotavlja likvidnost, za kupce obveznic pa predstavljajo manj tvegano naložbo. Načeloma za državne obveznice velja, da bodo vodene in poplačane skladno z najvišjimi standardi transparentnosti in zaščite vlagateljev. Ministrstvo za finance ob tem izpostavlja, da je to veljalo tudi za vse doslej izdane slovenske državne obveznice. Ker so državne obveznice bolj zanesljiv finančni inštrument, ne predstavljajo tako mamljive priložnosti za hiter zaslužek, kot ga ponujajo bistveno bolj tvegana vlaganja: kripto valute z visokimi nihanji vrednosti ali delnice.

Minimalni znesek nakupa državne obveznice za državljane bo znašal 1000 evrov, najvišji pa 100.000 evrov. Obveznice bodo dostopne na 186 vpisnih mestih po vsej državi oziroma prek podjetij NLB, NKBM, SKB​, BKS in Ilirika. Kupci obveznic bodo morali odpreti tudi trgovalni račun za vrednostne papirje pri banki oziroma borzni hiši. Vodenje teh računov predstavlja dodaten strošek, a je minister zagotovil, da so pri KDD in v bankah zelo oklestili stroške. Ob naložbi 10.000 evrov naj bi letni strošek vodenja računa znašal okrog 20 evrov.

Z obveznicami bo v nadaljevanju možno trgovati tudi na Ljubljanski borzi. Izdaja obveznice je po besedah finančnega ministra Klemna Boštjančiča namenjena polnoletnim fizičnim osebam s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji. Ko bo steklo trgovanje na borzi, pa jih bodo lahko od imetnikov kupili tudi drugi vlagatelji, ki ne izpolnjujejo opisanih pogojev.

Minister Boštjančič je ob tem dejal, da gre tokrat za testno izdajo, s katero želijo preveriti zanimanje malih slovenskih investitorjev za takšne investicije. Podobno obveznico so pred časom izdali tudi na sosednjem Hrvaškem, a tam pretiranega zanimanja ni bilo. Boštjančič verjame, da bo pri nas drugače. Hkrati pa izpostavlja, da bo obveznica pokazala tudi, kaj je treba pri nas še storiti na ravni finančnega opismenjevanja, ki je po njegovi oceni sicer nizko. Hkrati želi ministrstvo z izdajo obveznic aktivirati del vlog, ki jih imajo gospodinjstva na bankah. Teh je po zadnjih podatkih Banke Slovenije okoli 29 milijard evrov.