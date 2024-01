Zračni napadi ZDA na položaje hutijev, ki so bili izvedeni zgodaj davi po lokalnem času, so bili usmerjeni proti dvema protiladijskima raketama. Raketi sta bili usmerjeni proti južnemu delu Rdečega morja in pripravljeni na izstrelitev, je sporočilo osrednje poveljstvo ameriške vojske (Centcom).

Oborožene sile ZDA in Velike Britanije so v zadnjih dneh izvedle niz skupnih napadov, katerih cilj je bil zmanjšati sposobnost hutijev za napadanje ladijskega prometa v Rdečem morju. ZDA so ob tem tudi samostojno izvedle več napadov s ciljem uničevanja orožja jemenskih upornikov.

Hutiji so novembra začeli napadati ladje v Rdečem morju in trdijo, da plovila, povezana z Izraelom, napadajo iz solidarnosti s Palestinci v Gazi, ki se že več kot tri mesece soočajo z intenzivnim izraelskim bombardiranjem. Jemenski uporniki so nedavno za legitimne tarče razglasili tudi interese ZDA in Velike Britanije.

Poleg vojaškega posredovanja si medtem Washington prizadeva tudi za diplomatski in finančni pritisk na hutije. Prejšnji teden so ZDA jemenske upornike ponovno označile za teroristično organizacijo, potem ko so kmalu po prihodu predsednika Joeja Bidna na položaj to oznako umaknile.