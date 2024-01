Pametni telefoni serije Redmi Note 13 se ponašajo z nadgrajenimi kamerami. Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G in Redmi Note 13 Pro so opremljeni z 200-milijonskim tipalom glavne kamere in optično stabilizacijo slike (OIS), za zajem podrobnosti, ki jim do sedaj nismo bili priča v tem cenovnem razredu.

120-herčni zaslon AMOLED im trpežna izdelava

Najnovejše Xiaomijeve telefone odlikuje sodobna elegantna zasnova z izredno tankimi robovi okoli zaslona, ki izboljšajo poglobljeno vizualno izkušnjo.

Zaslon AMOLED telefonov Redmi Note 13 Pro+ 5G in Redmi Note 13 Pro 5G odlikuje razločljivost 1,5K (1.220 x 2.712 pik) ter vrhnja svetilnost 1800 kandel, za brezhibno čitljivost med uporabo na prostem. Zasloni ostalih treh telefonov serije Redmi Note 13 so polne visoke razločljivosti (FHD+) in ravno tako zaslonske tehnike AMOLED.

Brezhibno gladko premikanje, jasne in prijetne slike so rezultat 120-herčnega osveževanja. Poleg tega novi pametni telefoni vključujejo vrsto funkcij zaščite oči, kot sta filtriranje modre svetlobe in preprečevanje utripanja slike, za kar so prejeli ustrezne certifikate organizacije TÜV Rheinland. Prvič se omenjena serija naprav ponaša tudi s tipalom prstnih odtisov pod zaslonom 1.

Poudarek pri snovanju zasnove ohišja pametnih telefonov nove serije je bil, kako zagotoviti trdnost in vzdržljivost za zajamčeno varnost celo v zelo težkih razmerah. Redmi Note 13 Pro+ 5G in Redmi Note 13 Pro 5G imata tako zaslon zaščiten z utrjenim steklom Gorilla Glass Victus podjetja Corning za večjo odpornost naprave proti naključnim padcem in praskam. Poleg tega so zasloni vseh petih pametnih telefonov prilagojeni za odzivnost in natančnost zaznave dotika celo v dežnih razmerah.

Med vsemi novimi pametni telefoni, je najbolj zvezdniški Redmi Note 13 Pro+ 5G, saj odpornost proti vodi in prahu jamči standard IP682. Ostali modeli se medtem ponašajo s standardom IP543.

Napredni procesorji in moč baterij

V telefone serije Redmi Note 13 so vgrajeni nekateri najboljši procesorji v svojem razredu. V kombinaciji z velikimi baterijami to pomeni, da bodo zlahka opravili z vsemi nalogami, tudi najbolj zahtevnimi, ter obenem nudili celodnevno uporabo. V kompletu s telefonom je seveda tudi ustrezen napajalnik4.

Redmi Note 13 Pro+ 5G ima izredni procesor MediaTek Dimensity 7200 Ultra v 4 nanometrski tehnologiji. Njegove zmogljivosti so podkrepljene z baterijo kapacitete 5.000 mAh5 sposobno hitrega 120-varnega polnjenja (120W HyperCharge). S priloženim napajalnikom bo prazna baterija vašega telefona spet polna v le minutah6.

S še večjo baterijo kapacitete 5.100 mAh se ponaša Redmi Note 13 Pro 5G, katerega poganja procesor podjetja Qualcomm Snapdragon 7 druge generacije, medtem ko je Redmi Note 13 Pro opremljen z baterijo kapacitete 5000 mAh in procesorjem Mediatek Halio G99-Ultra. Oba pametna telefona obenem podpirata 67-vatno hitro polnjenje, ki izpraznjeno baterijo napolni v 45 minutah.

Ravno tako sta z navdušujočimi zmogljivostmi in dolgotrajno baterijo kapacitete 5.000 mAh opremljena osnovna modela v seriji Redmi Note 13.

V sodelovanju z 'Red Bull Can You Make It?'

Da bi obeležili prihod nove serije Redmi Note 13 na mednarodne trge, se Xiaomi pridružuje kampanji 'Red Bull Can You Make It?' kot globalni partner z obnovitvijo sodelovanja z Red Bullom in pozicioniranjem priljubljene nove serije Redmi Note kot sestavni del kampanje.

Serija Redmi Note 13 tako postane glavno orodje, ki študentom iz 61-ih držav omogoča, da sodelujejo v avanturi in pustolovščinah šp vsej Evropi in opravijo izzive, zajamejo vsebino in izmenjujejo izkušnje v realnem času med potovanjem.

S tem partnerstvom Red Bull Can You Make It? se brezhibno ujema z duhom inovativnosti in navdušenja, ki ga namerava Xiaomi prenesti z novo serijo izdelkov.

Poleg novih pametnih telefonov je Xiaomi predstavil nove nosljive naprave. Pametno uro Redmi Watch 4 ter vrhunske brezžične slušalke Redmi Buds 5 Pro in Redmi Buds 5.