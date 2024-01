Zgodba, ki ji je težko verjeti. A za francoskega najstnika še kako resnična. Med letoma 2020 in 2022, med starostjo devet in enajst let, je namreč živel sam. Kot bi bil odrasel. Njegova mama ga je namreč samega pustila v stanovanju v soseski v kraju Nersac na jugovzhodu Francije, sama pa se preselila k partnerju nekaj kilometrov stran. Tu in tam ga je prišla obiskat, na skuterju mu je prinesla nekaj hrane. Deček se je znašel, kakor se je vedel in znal. Njegov jedilnik je bil povečini sestavljen iz sladkarij, hrane iz pločevink ter paradižnika, ki ga je izmaknil s sosednjega balkona. »Uredila sem majhen zelenjavni vrt, včasih je zelo diskretno vzel kakšen paradižnik,« je za televizijo TF1 povedala soseda. Sosedi so ga na vsake toliko časa opazili, kako gleda skozi okno. Vsaj nekateri so vedeli, da ga je mama zapustila. »S prijateljico sva mami rekli, naj ga ne pušča samega, pa nama je zabrusila, naj se brigava zase,« je povedala soseda. Zakaj nesrečnemu fantu ni prej priskočil na pomoč kateri od njih, ni povsem jasno. Očitno so poleg socialne službe zatajili tudi oni. Pravijo sicer, da so se večkrat potegnili zanj, a mame vseeno niso prijavili.

Policijo poklicala županja

Po poročanju francoskih medijev je fant živel v stanovanju, ki je mnogokrat ostalo brez elektrike in ogrevanja. Pozimi se je zavijal v odeje, da ni zmrznil. Kljub temu je redno hodil v šolo in dosegal dober uspeh. Tudi tam ni nihče opazil, da je doma kaj narobe. »Bil je nasmejan, vzoren in olikan učenec, pri pouku mu je šlo dobro. V šolo je vedno prišel urejen in čist. Nič ni kazalo na to, da je skrbel sam zase,« je pojasnila županja Nersaca Barbara Couturier. Da je morda kaj narobe, pa so opazili njegovi sošolci. »Govoril nam je, kako vedno jé sam, pa tudi, da gre sam na avtobus. Nikoli ni prišel ven, venomer je bil doma,« je za televizijo TF1 spregovoril eden od sošolcev. Prav županja je bila tista, ki je policijo opozorila na ta primer. »Maja 2022 sem srečala fantovo mamo, prišla je potožit, da zaradi finančne stiske ne more kupiti hrane. Dali smo ji nekaj kuponov za hrano, a jih ni vzela, temveč je nabrala samo nekaj konzerv. Postala sem sumničava, šla sem do soseske, kjer so mi sosedje povedali, da otrok živi sam. Takrat sem poklicala policijo in jo prijavila,« je še dodala županja.

Dečkova mama je bila včeraj spoznana za krivo zanemarjanja otroka. Obsodili so jo na leto in pol zapora. Leto dni kazni so suspendirali, preostalih šest mesecev pa bo preživela na prostosti, ampak bo imela na nogi elektronsko nagležnjico, s katero jo bodo nadzirali. Za zapahi ne bo preživela niti dneva. Socialna služba je fanta pod svoje okrilje vzela septembra predlani, zdaj že več kot leto dni živi v rejniški družini. Mama ga je vmes obiskala dvakrat, a je sin ne želi videti.