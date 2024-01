Nezadovoljstvo znotraj stranke se krepi

Ministrica Švarc Pipan je doslej kljub vse ostrejšim kritikam znotraj stranke vztrajala, da o odstopu ne razmišlja. V SD ji očitajo, da povzroča stranki škodo in da se ta z njenim neodstopom le še krepi. Vlada je ob tem prejšnji petek na dopisni seji razrešila generalnega sekretarja ministrstva Uroša Gojkoviča, ki je vodil nakup sodne stavbe na Litijski, premestitve pa utegnejo po nekaterih informacijah doleteti tudi vodjo službe za nepremičnine in investicije Simona Starčka in vodjo finančne službe na pravosodnem ministrstvu Janjo Garvas, ki sta tesno povezana s stranko SDS. Ministrica je že uvedla notranjo revizijo na ministrstvu, postopke preiskuje nacionalni preiskovalni urad, prijavo je prejela tudi protikorupcijska komisija. Zaradi objektivne odgovornosti pa se obeta tudi interpelacija o delu ministrice.

Vlada je nakup stavbe na Litijski, ki je bil v pripravi že pred tem, uvrstila v načrt razvojnih programov 2023–2026 konec lanskega leta. Pravosodno ministrstvo je to vladi predlagalo 22. decembra lani. Nakup je nato ob soglasju vlade, kot so poročali v oddaji Tarča, stekel zelo hitro: v prazničnem času, med božičem in silvestrovim, je 28. decembra vlada odobrila nakup stavbe, še isti dan je ministrica za pravosodje podpisala pogodbo, dan pozneje pa je bila nakazana kupnina. Ob tem so v zadnjih dneh neuradno zakrožile informacije, da sta bila ministrstvo za finance in premier pred podpisom pogodbe seznanjena z vsemi dejstvi in okoliščinami nakupa sodne stavbe na Litijski, torej tudi s spornimi vidiki vodenja nakupa.

V kabinetu premierja so to odločno zanikali, saj da so takšna namigovanja poskus preusmerjanja pozornosti. Trdijo, da pred podpisom pogodbe premier ni bil seznanjen z vsemi dejstvi in okoliščinami nakupa. »Od pravosodne ministrice Dominike Švarc Pipan je zato (premier) po razkritjih v javnosti zahteval podrobna pojasnila v zvezi z nakupom stavbe. Premier od ministrice pričakuje dopolnitev preliminarnega poročila, takoj ko bo, glede na osebne okoliščine ministrice, to mogoče. Predsednik vlade bo nadaljnje odločitve sprejel po prejemu dopolnjenega poročila in pogovoru s predsednico SD Tanjo Fajon,« so zapisali.

Tudi z ministrstva za finance so nam odgovorili, da niso bili seznanjeni z dejstvi in okoliščinami, ki so bili kasneje kot sporni predstavljeni v medijih. Dodali so, da ministrstvo za finance »nikakor« ni pritiskalo za podpis pogodbe. »Ministrstvo za finance ob zaključku proračunskega leta preveri, ali likvidnostno stanje dovoljuje prevzemanje novih finančnih obveznosti. Pri tem ne gre za presojo o upravičenosti ali smotrnosti posameznega nakupa, to je izključna odgovornost resornega ministrstva,« so pojasnili.

