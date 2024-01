Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon je včeraj v varnostnem svetu Združenih narodov enako kot predstavniki več drugih držav pozvala k takojšnemu premirju v Gazi ter ustanovitvi palestinske države, izraelski predstavnik pa je pozive k prekinitvi ognja označil za »šokantne«, ker da bi Hamas ostal na oblasti, se na novo oborožil in strnil vrste, »Izrael pa bi bil soočen z novim poskusom holokavsta«.

Zunanja ministrica je v svojem nastopu dejala, da vojaške rešitve konflikta ni in da je edina pot k miru rešitev dveh držav. Zato je pozvala k začetku priprav na mednarodno mirovno konferenco, ki bi celovito naslovila vsa vprašanja, povezana z uresničitvijo te rešitve. Najprej pa je po njenem potrebno premirje, ki bo prineslo zaščito civilistov, saj je bil ubit vsak stoti prebivalec Gaze, in dostavo humanitarne pomoči. »Moje sporočilo je jasno: potrebujemo takojšnje premirje. Potrebujemo ga zdaj. Kar je preveč, je preveč,« je dejala.

En sam cilj Netanjahuja

Odprto razpravo varnostnega sveta (ki se je torej lahko udeležijo tudi nečlanice tega organa) o položaju na Bližnjem vzhodu je sklicala predsedujoča Francija, odprl pa jo je generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres, ki je dejal, da je prebivalstvo Gaze »podvrženo uničenju, kakršnega po hitrosti in obsegu še nismo videli v sodobni zgodovini. Nič ne more opravičiti kolektivnega kaznovanja palestinskih civilistov.« Po podatkih oblasti v Gazi, ki so jih včeraj navajali tudi v varnostnem svetu, je bilo v operaciji izraelske vojske, ki je sledila Hamasovemu napadu v Izraelu 7. oktobra, ubitih več kot 25.000 ljudi, večina žensk in otrok, 63.000 pa ranjenih. Guterres, ki je sicer zadnje mesece zaradi nekaterih svojih izjav tarča ostrih kritik Izraela, je za »nesprejemljive« označil izjave vodilnih izraelskih politikov, v katerih »jasno in vedno znova« zavračajo nastanek palestinske države. Zunanji minister palestinskih oblasti Riad Al Maliki je obtožil izraelsko vodstvo, da mu je palestinsko ljudstvo odveč in da ga ima za demografsko grožnjo. Premierja Benjamina Netanjahuja je obtožil, da z operacijo v Gazi »zasleduje en sam cilj – lastno politično preživetje na račun preživetja milijonov Palestincev« ter da se javno hvali, da le on stoji na poti ustanovitvi palestinske države.

Aspirin za rakavo obolenje

Izraelski predstavnik je vse kritike odločno zavrnil. Dejal je, da se je izraelska vojska leta 2006 popolnoma umaknila iz Gaze v upanju, da bodo s Palestinci zgradili zaupanje, namesto tega pa so na volitvah na oblast izvolili Hamas, »ki je pred nosom OZN izkoriščal mednarodno pomoč za spreminjanje Gaze v vojaški stroj«, 7. oktobra pa so njegove »genocidne težnje postale realnost«. Dejal je, da je šokantno slišati zagovarjanje prekinitve ognja brez premisleka o posledicah – Hamas bi ostal na oblasti, se spet okrepil in z napadi poskušal vedno znova, je dejal izraelski predstavnik, čigar imena na seznamu govorcev sprva niso objavili, za razliko od ostalih govorcev. Po njegovem sicer obstaja možnost za takojšnjo prekinitev ognja: če Hamas takoj izroči odgovorne za napad 7. oktobra ter izpusti vse talce. Sicer pa je dejal, da je Hamas samo simptom »rakavega obolenja« v regiji, to pa je po njegovem Iran, ki da financira in podpira teroristične skupine v širši regiji, »varnostni svet pa to grožnjo ignorira« in za rakavo obolenje »ponuja aspirin«.

Zasedanje je načeloma potekalo na ministrski ravni, a med udeleženci ni bilo denimo ameriškega zunanjega ministra Antonyja Blinkna in britanskega Davida Camerona. Bil pa je ruski šef diplomacije Sergej Lavrov, ki je uvodoma obtožil ZDA, da blokirajo mirovne pobude za končanje prelivanja krvi v Gazi. Ameriška predstavnica je govorila po zaključku redakcije, ko je bil predviden tudi nastop iranskega zunanjega ministra, medtem ko je zunanji minister Francije Stephane Sejourne tudi pozval k prekinitvi ognja in k rešitvi dveh držav.

