Včeraj popoldne je na Brdu pri Kranju potekala prireditev Parašportnik leta, ki jo je predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije - Slovenskega paralimpijskega komiteja Damijan Lazar v uvodnem nagovoru pospremil z besedami, da bo letošnje leto v znamenju izzivov. »Naš aktualen izziv je integracija parašportnikov znotraj že obstoječih nacionalnih panožnih športnih zvez neinvalidov, ki si jo prizadevamo izpeljati in bo zagotovo ključen korak naprej v sodobni družbi. Pri tem nam bo v veliko pomoč pred kratkim pridobljen projekt evropskega socialnega sklada Aktivno inkuzivno. Skupaj z OKS-ZŠZ, ki je partner pri projektu, bomo v naslednjih petih letih skušali integracijo parašportnikov tudi uresničiti,« je v svojem nagovoru povedal Lazar, preden je oder predal zvezdam večera.

Glojnaričeva, Tiršek in ekipa odbojkaric

Parašportnika leta 2023 sta postala Leja Glojnarič in Franček Gorazd Tiršek, v ekipnih športih pa je slavila ženska reprezentanca odbojke sede. Kot so povedali v obrazložitvi, je gluha atletinja Leja Glojnarič s svojimi dosežki zaznamovala tudi minulo tekmovalno leto. Kljub poškodbam, ki ji niso prizanašale, se ji je pod taktirko trenerja Iztoka Glojnariča uspelo tako dobro pripraviti, da je vnovič zablestela na mednarodni ravni. V poljskem Szczecinu je na evropskem prvenstvu na prostem postala evropska prvakinja v skoku v višino, skoku v daljino in mnogoboju, za nameček je bila srebrna v teku na 100 metrov z ovirami. Vse skupaj je izjemna napoved za letošnje svetovno prvenstvo in olimpijado gluhih, ki bo prihodnje leto.

Frančku Gorazdu Tiršku je tudi z lanskimi rezultati uspelo potrditi, da velja za sinonim vrhunskosti. Kljub težavam s puško, za nameček so mu še avgustovske poplave doma naredile škodo in preprečile ključni trening pred evropskim prvenstvom, je šampion iz Gornjega Grada spet potrdil svoje mojstrstvo, na Nizozemskem postal evropski prvak, v Peruju pa osvojil bron. Že evropski naslov pa je bil dovolj za uvrstitev na paralimpijske igre v Parizu, kjer bo vnovič med favoriti. Prav tako si je priznanje za najboljšo ekipo prislužila ženska reprezentanca odbojke sede, ki že več kot četrt stoletja sodi v evropski in svetovni vrh. To so odbojkarice pod taktirko selektorja Simona Božiča potrdile tudi na zadnjem evropskem prvenstvu v Italiji, kjer so po izjemnih igrah osvojile srebro in napovedale kandidaturo za nastop na letošnjih paralimpijskih igrah. Aprila jih na Kitajskem čaka še zadnji kvalifikacijski turnir.

Na Zvezi ŠIS-SPK veliko pozornost namenjajo mladim. Skupaj s partnerjem Lidl Slovenija od leta 2017 razvijajo program Postani športnik, zato pozdravljajo in podpirajo mlade upe. Priznanje za perspektivnega mladega športnika in športnico sta letos prejelaTija Vrhovnik kot nadarjena odbojkarica ter David Škorjanc kot nadarjen košarkar na vozičku.

Svetovni in evropski rekord

Z odra pa nista praznih rok odšla niti atletinja Leja Glojnarič in lokostrelec Dejan Fabčič. Oba sta prejela plaketi, ki jih Zveza ŠIS-SPK podeljuje športnikom za izjemne dosežke. Vsestranska Glojnaričeva je na evropskem prvenstvu gluhih postavila nov mejnik v svoji karieri. V mnogoboju je prebila magično mejo 5000 točk in z dosežkom 5085 točk postavila nov svetovni rekord. Paralokostrelec Dejan Fabčič pa je minulo leto okronal z novim evropskim rekordom. V dvoranskem lokostrelstvu je na razdalji 18 metrov v parakategoriji ukrivljeni lok v Luksemburgu postavil novo rekordno znamko s 551 zadetimi krogi.

Na Brdu so ob tej priložnosti podelili tudi zlati in srebrni znak Zveze ŠIS-SPK, znak Zveze za osvojeno medaljo na evropskem prvenstvu v neparalimpijski športni panogi in znak Zveze ŠIS-SPK za športno udejstvovanje. Prireditev, ki sta jo vodila Mateja Pintar Pustovrh in Saša Jerkovič, je popestril kulturni program, za katerega so tokrat poskrbeli učenci posebnega programa in nižjega izobrazbenega standarda velenjskega centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje ter članice in člani paraplesne reprezentance Slovenije pod vodstvom trenerja Andreja Novotnega.