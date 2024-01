Ob ustaljenih programih mednarodnega in domačega povezovanja so v Gledališču Glej pripravili še nov mednarodni festival Neskončna sedanjost (Infinite Present), s katerim želijo prispevati k dovolj rednemu predstavljanju produkcije na živahnem, a tudi izjemno raznorodnem področju performansa in njemu sorodnih izvedbenih praks. Prva izdaja festivala, ki se začenja danes in bo trajala do petka, bo v teh dneh ponudila deset raznovrstnih del, od performansov in performativnih instalacij do akcije ali videa, program izvedb v živo pa dopolnjujejo še predavanje ter dve delavnici. Devetnajst umetnic in umetnikov se bo predstavljalo na dveh lokacijah, v Gleju in Cukrarni.

Od instalacije do delavnic

»Izbrana dela zaznamuje zarezovanje v čas, pa naj gre za zarezo v lasten spomin, zgodovino, geološki čas ali sodobnost,« pojasnjuje kuratorka Mara Anjoli Vujić, ki je oblikovala program festivala. »Obenem gre za pristope, ki se zavestno upirajo pospešeni krononormativnosti današnje družbe – torej shizofreni časovnosti in usmerjenosti v hiperproduktivnost.« Kot nakazuje že naslov festivala, poskuša izbor predstavljenih del med drugim spodbuditi razmislek o pojmovanju telesnosti v intenzivnem trajanju sedanjega trenutka, ki prevlada nad linearnim časom, vpetim med preteklost in prihodnost. »Pri tem umetnice in umetniki za obravnavanje časovno-prostorskih odnosov uporabljajo različne umetniške strategije, kot so ponavljanje, vzdržljivost, vztrajanje in upočasnjevanje, da bi vzpostavili ultimativno prisotnost v cikličnem procesu minevanja, naj gre za obravnavanje asociativnih spominov osebnega mikrokozmosa ali pa za univerzalne teme, zazrte v globoke plasti človeške civilizacije – ki se vselej dotikajo tudi osrednjih eksistencialnih in družbenih vprašanj.«

Današnji uvodni dan festivala bo potekal v Gledališču Glej, kjer bo ob 18. uri na ogled performativna instalacija Območje tkanega prostora, ki so jo zasnovale Lučka Centa, Tery Žeželj in Urška Preis; v nadaljevanju bo na vrsti performans Spotoma, med drugimi, ki ga bo izvedel belgijski performativni umetnik in koreograf Gaëtan Rusquet (ob 20. uri), ob 21.30 pa bo sledil še performans Tekoči portal mehiške interdisciplinarne umetnice Guadalupe Aldrete. Rusquet je že izpeljal tudi prvo od obeh festivalskih delavnic, na njej pa so se udeleženci minuli konec tedna posvečali večplastnim razmerjem med delom, užitkom in skrbjo. Druga delavnica, ki bo jutri dopoldne v Gleju, bo obravnavala pogoje dela na področju umetnosti skozi temo počitka kot orodja upora – namenjena je delavkam in delavcem v kulturi in umetnosti, vodili jo bodo Christiana Galanopoulou (Grčija), Leena Kela (Finska) in Antoine Pickels (Belgija).

Premislek o vzdržljivosti

Umetniški spored se bo sicer jutri preselil v Cukrarno, kjer bo že ob 10. uri na ogled performativno-filmski hibrid Strata umetniškega tandema VestAndPage, ki ga sestavljata nemška umetnica Verena Stenke ter v Benetkah rojeni umetnik in pisatelj Andrea Pagnes. V večernih urah bodo sledili akcija Brez naslova (Tavanja) kanadske umetnice Martine Viale (ob 18. uri), performans Delovišče 101/3 hrvaških ustvarjalk Tajči Čekada in Ivane Kalc (ob 19. uri), nato pa še performans Ljubljana, 25. 1. 2024, ki ga bo ob 21. uri izvedel znani hrvaški konceptualni umetnik Slaven Tolj.

V petek se bo festival vrnil v Glej, kjer bo ob 17. uri najprej predavanje Trajanje vzdržljivosti ameriške profesorice Jennie Klein, ki bo pojem vzdržljivosti premišljevala na primerih umetniških praks različnih umetnic in umetnikov. Sledili bodo raziskovalni performans Razpletanje vrtaNeje Tomšič, še en nastop Slavena Tolja, premiera performansa Zaznavati telo Lučke Centa (ob 19.30, uro zatem bo sledila ponovitev), spored pa se bo sklenil s participativnim performansom Večerja z umetnikom, ki ga v različnih oblikah že vrsto let izvaja hrvaški umetnik Tomislav Brajnović.

Omogočanje nepredvidljivosti Festival Neskončna sedanjost je nastal v okviru mednarodnega projekta Čas za živo umetnost (Time for Live Art), ki se osredotoča na performativne in sorodne izvedbene prakse, za katere so značilni izmikanje ustaljenim definicijam in formatom, naklonjenost eksperimentu ter hibridnost v žanrskem smislu, a tudi nenehno ustvarjanje pogojev, znotraj katerih se lahko zgodi nepredvidljivo.