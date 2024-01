Ministrstvo za digitalno preobrazbo je javno naročilo za nakup 13.000 prenosnih računalnikov objavilo julija lani, razdeljeno je bilo na štiri sklope, uspešni pa so bili ponudniki Lancom, Unistar, Gambit trade in Acord-92. Na ta nekaj manj kot 6,5 milijona evrov vreden nakup je lani jeseni opozoril portal Preiskovalno.si z zapisom, da gre za povprečne, če ne slabše in cenovno bolj ugodne prenosne računalnike, neprimerne za resno delo.

Stojmenova Duh ves čas zanika, da bi šlo za zastarele prenosnike slabše kakovosti, saj da imajo vsi novejše procesorje od prenosnikov, ki jih uporablja 95 odstotkov uslužbencev državne uprave.

Vztraja tudi, da so kupljeni računalniki namenjeni opremljanju vrtcev in osnovnih šol ter otrokom iz socialno ogroženih družin. Po avgustovskih ujmah so v zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav umestili člen, na podlagi katerega bi računalnike razdelili tudi prizadetim v poplavah.

Po podatkih iz prve polovice januarja je sicer ministrstvo za digitalno preobrazbo razdelilo le 39 od 13.000 kupljenih računalnikov, ostali so, kot je takrat zatrdila ministrica, »skladiščeni na varnem«. Državni sekretar na ministrstvu za digitalno preobrazbo Miroslav Kranjc je nato prejšnji teden razkril, da so v skladišču v Logatcu.

Preiskava KPK

Zadevo v okviru postopka predhodnega preizkusa preiskuje Komisija za preprečevanje korupcije (KPK). Zaradi domnevne netransparentnosti je o nakupu med drugim že razpravljala komisija DZ za nadzor javnih financ, v SDS pa so zahtevali tudi sklic skupne seje odborov DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo ter za izobraževanje, znanost in mladino.

Predsednica odbora za notranje zadeve Tereza Novak (Svoboda) je to zahtevo zavrnila, ker da sta DZ in vlada ločeni veji oblasti in se DZ ne sme opredeljevati ali posegati v zadeve iz pristojnosti drugih vej oblasti. Kot je tudi zapisala, je edina pravna oblika o razpravi dela ministrice interpelacija. »Hvala Terezi Novak za idejo,« se je na družbenem omrežju X v ponedeljek odzvala vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec.

Po vloženi interpelaciji bo imela ministrica skladno s poslovnikom DZ najmanj 15 dni in največ 30 dni časa za odgovor na interpelacijo. DZ bo razpravljal in odločal o interpelaciji najpozneje na prvi naslednji seji po prejemu odgovora interpeliranega ministra, če bodo poslanci dobili odgovor na interpelacijo najmanj 15 dni pred sejo, oziroma na prvi naslednji seji po preteku roka za odgovor na interpelacijo, če odgovor na interpelacijo v tem roku ne bo dan.

Predlagatelji interpelacije sicer za razrešitev ministra potrebujejo 46 glasov. SDS, ki šteje 27 poslancev, tako sama nima zadostnega števila glasov.

Poslanska skupina SDS je v tem mandatu vložila že štiri interpelacije, od tega eno proti celotni vladi. Ob tem je pred dnevi napovedala še vložitev interpelacije o delu ministrice za pravosodje Dominike Švarc Pipan.