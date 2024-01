Še zapor nam ne gre po predpisih

Ministrstvo za pravosodje na Litijski cesti nima sreče. Poleg tega, da je na njej nesojena stavba upravnega sodišča, bo ob tej cesti stal tudi moški zapor Dobrunje. Gradbene odpadke in drugi material z gradbišča bodočega zapora odlagajo kar na bližnji travnik v neposredni bližini hiš. Okoljska inšpekcija je že v začetku novembra izdala odločbo, da je to odlagališče nezakonito, a kljub temu so do prejšnjega tedna tovornjaki z gradbišča redno vozili tja. Pri odvozu materiala in tudi potencialno okolju škodljivih gradbenih odpadkov je kot podizvajalec sodelovalo podjetje, ki ima več dokazanih kršitev okoljske zakonodaje, glob in ki mu je inšpekcija celo začasno prepovedala delovati. Med drugim zaradi nezakonitih deponij in drugih kršitev na različnih lokacijah v ljubljanskih Dobrunjah, tudi na omenjenem travniku.