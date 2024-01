Radovljica. Dijakinja Gimnazije Kranj Klara Velepec je že od malih nog navdušena športnica. Po izkušnjah s plezanjem je pred leti svojo strast našla v atletiki. Posvetila se je gorskemu teku, v tej disciplini pa lanskega oktobra v teku na Šmarno goro postala tudi državna prvakinja v mladinski kategoriji in se uvrstila v državno reprezentanco. Kljub uspehom pa si Radovljičanka, ki svoj prosti čas najraje namenja druženju s prijatelji in svoji psički Belli, ni vzela časa za daljši počitek.

»Razmišljala sem, kako bi lahko kondicijo nabirala tudi pozimi, in se na pobudo prijateljev odločila, da se preizkusim v turnem smučanju. Takoj sem bila navdušena nad čudovitimi razgledi v gorah, zasneženo pokrajino, smučanjem v dolino in prijetno družbo,« Klara Velepec opiše svoje začetke v športni disciplini, ki združuje kombinacijo gorništva in smučanja. Treningi na svežem zimskem zraku so kmalu prerasli v resno ukvarjanje s tekmovalnim turnim smučanjem, hitro pa so jim sledili tudi uspehi v tej disciplini, ki deluje pod okriljem Planinske zveze Slovenije in se bo leta 2026 premierno predstavila na olimpijskih igrah v italijanski Cortini d'Ampezzo.

Ob športu jo navdušuje še arhitektura

Minuli teden se je Klara Velepec v francoskem smučarskem središču Chamonix udeležila svojega prvega evropskega prvenstva v turnem smučanju in se domov vrnila s prvo slovensko medaljo v tej športni disciplini. Z odličnim nastopom v vzponu v kadetski kategoriji (do 18 let) je presenetila sebe in tekmice in postala mladinska evropska podprvakinja. »Zelo sem vesela. Pridobila sem ogromno novih izkušenj in znanja, ki mi bodo v prihodnosti zelo koristili. Z odličnim in hitrim startom sem že od začetka vodila. Dohitela in prehitela me je le Španka,« je o svojem nastopu dejala Radovljičanka, ki se je že dan kasneje s tekmeci pomerila še v mešanih štafetah, ki so nova olimpijska disciplina, sestavljena iz dveh vzponov in dveh veleslalomskih spustov.

V paru z Majem Pritržnikom si je Velepčeva v mladinski kategoriji pritekla in prismučala odlično šesto mesto, njene misli pa so že usmerjene k olimpijskim igram. »Pot do tja bo še zelo naporna, saj si moram s trdim treningom najprej priboriti olimpijsko vozovnico,« v smehu pove turna smučarka, ki ne skriva, da jo poleg športa zelo veseli tudi arhitektura. Njena stara starša sta bila namreč oba arhitekta in morda jima bo na svoji poklicni poti sledila tudi sama.

Na nedavnem prvenstvu stare celine v Franciji se je v štirih disciplinah – posamično, v sprintu, vzponu in mešanih štafetah – pomerilo več kot 160 tekmovalcev iz 22 evropskih držav, slovenska reprezentanca pa je dosegla ekipno sedmo mesto, kar je prav tako nov slovenski mejnik v turnem smučanju. Letos mineva tudi sto let od prvih zimskih olimpijskih iger v Chamonixu, kjer je bilo na programu tudi turno smučanje, a kot vojaška disciplina.

*** Letos mineva tudi sto let od prvih zimskih olimpijskih iger v Chamonixu, kjer je bilo na programu tudi turno smučanje, a kot vojaška disciplina.