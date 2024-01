S tem naj bi središče Ivančne Gorice razbremenili tovornega in osebnega prometa iz zahodnega dela občine ter omogočili hitrejši dostop do šolskega centra. Nadvoz, po katerem je promet stekel v ponedeljek, bi sicer morali odpreti že lani, a se je zapletlo. Direkcija za infrastrukturo, ki je nadvoz gradila skupaj z občino, bi morala še pred njegovo predajo prometu zgraditi montažno krožišče pri bližnji trgovini Hofer, a je za to predvidena sredstva preusmerila v interventne ukrepe po poplavah. Gradnjo krožišča je zato prevzela občina, ki njegovo zgraditev načrtuje v prihodnjih mesecih, vložena sredstva pa bosta z državo poračunali pri zgraditvi stalnega krožišča. Novi Nadvoz v Ivančni Gorici je dolg 112 metrov in širok 14 metrov. Naložba je vredna 3,17 milijona evrov, od česar je na podlagi sporazuma o sofinanciranju, podpisanega med občino Ivančna Gorica in državo, slednja prispevala nekaj manj kot tri milijone evrov, občina pa 175.000 evrov.