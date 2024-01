Vodja poslovnega razvoja v slovenski podružnici Euronet Alen Bevk je potrdil, da so nekateri bankomati deaktivirani in označeni z omenjenim obvestilom. »Pri tem gre za naše poslovne odločitve, ki jih ne komentiramo z javnostjo,« je povedal Bevk.

Euronet ni banka, temveč družba, ki se ukvarja z elektronskimi plačilnimi storitvami in je pri nas najbolj prepoznavna po svojih rumeno-modrih bankomatih z napisom ATM. Ti so pogosteje umeščeni na turistično zanimivih točkah, tujcem pa omenjeni bankomati zaračunajo dodatne stroške ob dvigu. Ob vstopu na ljubljanski trg je Euronet poudaril, da so dvigi gotovine na njihovih bankomatih za imetnike slovenskih plačilnih oziroma bančnih kartic brezplačni.