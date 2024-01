Najti sprejemljiv slovenski termin za krling zagotovo ne bo preprosto in zdi se, da bo tudi veliko težje, kot kaže s še vedno navzočim ogabnim terminom futsal, ki se ga pri nas povečini še zmeraj nekritično uporablja v športnih medijih za mednarodno priznano zvrst malega nogometa (Fifa in Uefa). Tudi o tem je omenjeni dr. Kristan, eden izmed poglavitnih pobudnikov in tvorcev slovenskega športnega terminološkega slovarja (FŠ, 2012), ter o podobnih terminoloških zdrsih slovenskega športnega žurnalizma v minulih desetletjih potrošil obilo besednih naporov. Naletel je praviloma na ignoranco, ki ni značilna samo za vse bolj izrazno opustošen sodobni športni žurnalizem, zlasti v »novokomponiranih svobodnih medijih«, temveč je porazna tudi posledica vseobsegajočega skoparjenja z lektorji tudi v najbolj izpostavljenih in odmevnih časnikih, da ne omenjam javne RTV Slovenija.

Samo za primer (ne)nagradno vprašanje: ali se smučarji vozijo po progi ali zaletišču skakalnic (nemško: skifahren), ali pa se vendarle tam smučajo? Znajo bolje ali slabše »voziti« ali morda vsaj drseti po »ravninskih«, torej bolj ali manj položnih odsekih prog za smuk, veleslalom itd? Ali pa: kaj naj pomeni »letošnja« oziroma »lanska« sezona, na primer, nikakor ne samo v smučanju, ko pa se zmeraj v večini panog samoumevno razteza (denimo v evropskih pokalnih tekmovanjih v nogometu, košarki itd) prek meje dveh koledarskih let?

Javno izražanje pomislekov o delu oziroma »izdelkih« novinarskih kolegov iz drugih medijev, ni ne prijetno ne zaželeno, so me kot priučenega novinarja podučili starejši kolegi v nekih drugih časih. A tedaj smo se o naših (ne)hotenih jezikovnih in vsebinskih zdrsih tako rekoč vsak dan pogovarjali v svojih redakcijah in sistematično občasno tudi z lektorji. Pa občasno tudi s kolegi v Društvu športnih novinarjev Slovenije, ker se je kolegom ustanoviteljem to še ljubilo početi v skladu z njegovo izvorno funkcijo. To so bile naše velike prednosti, pa naj si o tem kdorkoli misli karkoli hoče! Jaz prav zato samoumevno glasujem za krling in dvoranski nogomet.

Oto Giacomelli, Ljubljana