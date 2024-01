Chicago. Oblasti ameriške zvezne države Illinois so v ponedeljek sprožile iskanje 23-letnega Romea Nancea, osumljenega, da je pred tem v mestu Joliet, ki leži dobrih 50 kilometrov od Chicaga, ubil kar osem ljudi. Izsledili so ga več kot 18 ur vožnje vstran, v Natalii v Teksasu. Ko so ga policisti poskušali prijeti, je naredil samomor.

Začelo se je v nedeljo popoldne z obvestilom, da je na ulici v Jolietu pod streli obležal 28-letni moški nigerijskega porekla, ki je zadnja tri leta živel v ZDA. Odpeljali so ga v bolnišnico, a ga niso več mogli rešiti. Izkazalo se je, da je bila deset minut pred tem policija obveščena o še enem incidentu – ne prav daleč vstran je neznanec 42-letnega moškega ustrelil v nogo, a njegovo življenje ni bilo v smrtni nevarnosti. Žrtvi se med sabo nista poznali, je pa bil na območju obeh prizorišč opažen rdeč avto znamke Toyota Camry, za katerega se je izkazalo, da je last Romea Nancea. Zato so policisti začeli nadzirati ulico in hišo, kjer je imel Nance nazadnje prijavljeno bivališče. Ker do jutra ni bilo ne njega ne njegovega vozila, so potrkali na hišna vrata. Nihče se ni pojavil, ne on ne kak drug stanovalec. Zato so šli še do hiše čez cesto, saj so vedeli, da tam bivajo sorodniki stanovalcev prve hiše. Na vhodnih vratih so opazili sledove krvi, zato so vstopili in v notranjosti našli dve trupli, nakar so se vrnili v prvo hišo in naleteli še na pet mrtvih ljudi. Vse skupaj se je zgodilo na ulici blizu prometnega križišča, bolnišnice in srednje šole. »Policist sem že 29 let, a je to verjetno najhujši kraj zločina, kar sem jih videl,« je na novinarski konferenci izjavil načelnik policije v Jolietu William Evans.

Policisti so takoj izdali obvestilo, da Nancea iščejo zaradi osmih umorov, da je žrtve poznal, da pa motiv za zločine še ni znan. Opozarjali so na posebno previdnost, češ da je osumljenec oborožen in nevaren. V ponedeljek zvečer je bilo sporočeno, da so Nancea opazili na bencinski črpalki v Natalii v Teksasu in da se je tam ob soočenju z organi pregona ustrelil s pištolo ter umrl. Preiskava še poteka.

Mediji poročajo, da je bil Nance v preteklosti že aretiran, in sicer zaradi streljanja z orožjem s hujšimi posledicami, oškodovanka naj bi bila neka ženska. Takrat naj bi ga po plačilu varščine izpustili in naj bi v teh dneh še vedno čakal na sojenje.