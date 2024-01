Slovenske železnice nadaljujejo s posodabljanjem svojega voznega parka. V minulem letu je na slovenske tire že prispelo 52 novih Stadlerjevih potniških vlakov. Poleti so v družbi za 150 milijonov evrov naročili dodatnih 20 potniških vlakov; skupna vrednost nakupa vseh 72 vlakov presega pol milijarde evrov. S pravkar objavljenim javnim razpisom zdaj v družbi iščejo še ponudnika, ki bi dobavil 30 novih večsistemskih električnih lokomotiv. Te bodo namenjene tovornemu prometu in vleki tovora v srednji in vzhodni Evropi, ne potniškemu prometu, saj so s poletnim naročilom novih garnitur Slovenske železnice zaključile cikel prenove potniških voznih sredstev. Generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes je sicer v preteklosti že večkrat povedal, da merijo na to, da bi v naslednjih letih povsem prenovili in nadgradili celoten vozni park.

Na tirih konec leta 2026

Iz razpisne dokumentacije je razvidno, da morajo biti nove lokomotive primerne in homologirane za vožnjo v Sloveniji, Avstriji, na Hrvaškem, v Nemčiji, na Madžarskem, v Srbiji, na Češkem in Slovaškem ter zato sposobne fleksibilnega delovanja na progah z različnimi sistemi. S tem ko na mejnih prehodih ne bi bilo več treba zamenjati lokomotive, bi v družbi hkrati prispevali k zmanjševanju zamud in postankov tovornih vlakov. »Za neomejeno delovanje med obravnavanimi državami se zato priporočajo državne homologacije in ustrezna oprema. Poleg tega morajo proizvajalci zagotavljati hitro dostavo rezervnih delov in usposobljeno podporo,« izhaja iz razpisa.

Nove lokomotive morajo dosegati hitrost tovornih vlakov do 120 kilometrov na uro in imeti osno obremenitev 22,5 tone, opremljene morajo biti z radijskimi napravami, ki omogočajo sporazumevanje v digitalnem sistemu GSM-R in analognem sistemu. Ponudnik mora prve lokomotive dobaviti najkasneje v 24 mesecih in zadnjo najkasneje v 42 mesecih od dneva podpisa pogodbe. Razpis Slovenskih železnic se zaključuje 12. februarja letos. Prispele ponudbe naj bi pregledali do konca aprila in nato izbrali najugodnejše ponudnike, ki jih bodo potem povabili na pogajanja. Ta bodo trajala še nekaj mesecev, kar pomeni, da prve nove lokomotive za tovorne vlake na slovenskih tirih ne bodo pred koncem leta 2026.

Morda še 40 lokomotiv?

Izbrani ponudnik bo moral v ponudbo vključiti tudi šolanje kadrov Slovenskih železnic oziroma pooblaščenca za upravljanje, vzdrževanje in popravila lokomotiv, pa opremo delavnic za vzdrževanje s potrebnimi orodji in napravami ter potrebno programsko opremo. Zagotoviti mora tudi obratovalna dovoljenja za nove lokomotive. Na Slovenskih železnicah si tudi tokrat, podobno kot ob minulih nabavah vlakov, pridržujejo pravico, da v primeru, da jim uspe zagotoviti dodatna finančna sredstva, pri izbranem ponudniku naročijo še 40 dodatnih lokomotiv z najmanj enakovrednimi tehničnimi karakteristikami, in sicer v najkasneje desetih letih po podpisu pogodbe za dobavo 30 lokomotiv, ki so predmet aktualnega razpisa. »Ponudnik v tem obdobju jamči pogodbeno ceno za lokomotivo in upošteva popravek cene, ki se izračuna po ponudnikovi eskalacijski formuli,« so v Slovenskih železnicah določili v razpisu.