Nepreslišano: Majda Širca, nekdanja ministrica za kulturo, kolumnistka

V elanu po vojni so znali zgraditi zadružne domove čez noč, prostovoljno, celo starke so porivale samokolnice, četudi so imele porušeno domače ognjišče in jih ni kaj prida zanimala tista edina nagrada, brigadirska značka. NUK II je še vedno parkirišče, s katerim MOL vsako leto zasluži kakšne tri milijone evrov, četudi je zemljišče last države in ne občine. Območje gradbene jame, ki je nastala po rušitvi vojašnice za Bežigradom in kjer naj bi po prvonagrajenem natečaju Vojteha Ravnikarja z ekipo leta 1997 nastala nova stavba notranjega ministrstva, se je zaraslo v gozd, ki ga bo po novo izvedenem natečaju mogoče umaknila stavba arhitektov Bevk & Perovič. Prvonagrajena (biro Vojteha Ravnikarja) sodna palača, ki je bila na natečaju ministrstva za pravosodje leta 2007 načrtovana na leto prej kupljenih deset tisoč kvadratnih metrih zemljišča na Masarykovi ulici, je tudi šla po gobe. Nerealizirani projekti se zdaj, kot kaže, flikajo s sumljivim nakupom neke škatle na Litijski cesti.