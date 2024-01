Zastopane so produkcije iz 30 držav, 19 filmov bo na festivalu doživelo svetovno premiero. Šest filmov so režirale ali sorežirale ženske. Devet filmskih ustvarjalcev je svoja dela že predstavilo na Berlinalu, od tega šest v tekmovalnem programu, so sporočili z Berlinala. »Na letošnji izbor smo še posebej ponosni, saj združuje že uveljavljene filmske ustvarjalce z močnimi novimi glasovi v neodvisnem filmu. Pomemben vidik je raznolikost zgodb in ljudi, ki jih pripovedujejo. Skoraj še bolj razburljivo pa je slogovno bogastvo, ki kaže na daljnosežne možnosti različnih filmskih jezikov,« so v sporočilu za javnost navedli besede umetniškega direktorja festivala Carla Chatriana.

V glavnem tekmovalnem programu so filmi Another End, ki ga je režiral Piero Messina, Architecton, režijo podpisuje Viktor Kosakovski, Black Tea, ki ga je režiral Abderrahmane Sissako, La Cocina v režiji Alonsa Ruizpalaciosa in Dahomey, ki ga je režirala Mati Diop. V tekmi za medvede so tudi A Different Man režiserja Aarona Schimberga, L'empire (The Empire), katerega režijo podpisuje Bruno Dumont, film Gloria!, ki ga je režirala Margherita Vicario, film Hors du temps (Suspended Time) v režiji Olivierja Assayasa in film In Liebe, Eure Hilde (From Hilde, With Love), ki ga je režiral Andreas Dresen. Maryam Moghaddam in Behtash Sanaeeha podpisujeta režijo filma Keyke mahboobe man (My Favourite Cake), film Langue Etrangere je režirala Claire Burger, režijo filma Me el Ain (Who Do I Belong To) podpisuje Meryam Joobeur, film Pepe je režiral Nelson Carlos De Los Santos Arias, film Shambhala pa je režiral Min Bahadur Bham. V glavnem tekmovalnem programu so še filmi Small Things Like These (Kleine Dinge wie diese) režiserja Tima Mielantsa, Sterben (Dying), ki ga je režiral Matthias Glasner, film Des Teufels Bad (The Devil's Bath), katerega režijo podpisujeta Veronika Franz in Severin Fiala, film Vogter (Sons) režiserja Gustava Möllerja in film Yeohaengjaui pilyo (A Traveler's Needs), ki ga je režiral Hong Sang-soo.