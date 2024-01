Terme Tuhelj so v začetku januarja na svojih družbenih kanalih sporočile novico o prenovi, kakršne do zdaj še niso doživele. Največji investicijski cikel doslej, ki se je začel že sredi lanskega leta, je ocenjen na 27 milijonov evrov. Od celotne naložbe bo 6,6 milijona evrov pokril mehanizem za okrevanje in odpornost (NPOO). Projekt bodo izvedli s pomočjo Term Olimia, ki so zadnjih 20 let njihov lastnik. »V zadnjih 20 letih, odkar smo lastniki Term Tuhelj, smo v rekonstrukcijo, dograditev, izboljšavo vsebin in storitev ter izobraževanje zaposlenih vložili več kot 30 milijonov evrov, na kar smo izjemno ponosni. V letu 2024 nas čakajo novi investicijski izzivi, katerih uresničitev bo pripomogla k še boljši in kakovostnejši ponudbi naših term,« je po podpisu pogodbe povedal Florjan Vasle, direktor Term Tuhelj. V pogodbi, ki jo je Vasle podpisal skupaj z direktorjem MDK Građevinar Krunom Pavlinićem, piše, da je zaključek obnove predviden v sredini leta 2025. Vrednost pogodbenih del znaša dobrih 12 milijonov evrov, kar je največja posamezna podpisana pogodba v zgodovini Term Olimia in Term Tuhelj.

Novi investicijski cikel

Nov investicijski cikel se je začel že sredi lanskega leta, ko so Terme Tuhelj na območju obstoječega parkirišča zgradile pokrito parkirišče z lastno sončno elektrarno zmogljivosti 1 MW in kotlovnico na lesno biomaso, zeleni investicijski val pa se bo nadaljeval v letu 2024. Tokratna investicija med drugim zajema razširitev, rekonstrukcijo in posodobitev notranjih bazenov Vodnega planeta, prav tako tudi posodobitev Sveta savn z novimi območji za sprostitev. Bodoči gostje se lahko nadejajo nove restavracije v sklopu bazena, ki bo namenjena tudi zunanjim obiskovalcem. Z novo investicijo bodo pridobili nastanitveni objekt s 46 sobami, ki bo s toplo vezjo povezan z drugimi nastanitvenimi objekti, in nov trg z zelenimi strehami, sprehajalnimi potmi in fontano ter recepcijo bazena za zunanje obiskovalce. Predvideni so tudi nadaljnja digitalizacija poslovanja in izobraževanje zaposlenih v zeleno, trajnostno smer ter usmeritev v uvajanje obnovljivih virov energije. To naj bi Termam Tuhelj prineslo energetsko učinkovitost in učinkovitejše ravnanje z viri ter boljši položaj na trgu.

Vrednost naložbe je dobrih 22 milijonov evrov, od tega bo 6,6 milijona evrov kritih iz mehanizma za okrevanje in odpornost v okviru razpisa »Krepitev trajnosti ter spodbujanje zelenega in digitalnega prehoda podjetij v turističnem sektorju«. V letu 2023 je bilo že vloženih 4,5 milijona evrov, ki se nanašajo na naložbo v sončno elektrarno in kotlovnico na lesno biomaso.

»Srednjeročni poslovni načrt, jasna vizija za prihodnost ter nenehno vlaganje v kakovost storitev in iskanje napredka so najpomembnejši dejavniki za dobre rezultate. Sinergija med nami in našo matično družbo Terme Olimia ter motivirani in kakovostni kadri so dodaten veter v hrbet, ki nam pomaga ustvarjati eno najbolj zaželenih turističnih zgodb v celinskem delu Hrvaške,« je povedal Vasja Čretnik, direktor Term Tuhelj.

Terme Tuhelj razmišljajo zeleno

V okviru naložbe so bili sprejeti trajnostni cilji, usmerjeni v uvajanje obnovljivih virov energije, ki bodo prispevali k trajnostni in nizkoogljični rasti. Z rekonstrukcijo obstoječih zmogljivosti se bo povečala energetska učinkovitost, uvedba novih digitalnih tehnologij in izobraževanje zaposlenih v smeri krepitve digitalnih in zelenih znanj pa bosta Termam Tuhelj omogočila učinkovitejše upravljanje virov in boljši položaj na trgu. Gradnja zelenih streh bo dodatno prispevala k varovanju in obnovi biotske raznovrstnosti in ekosistemov.