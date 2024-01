Francoski kmetje so danes s traktorji in tovornjaki razširili proteste in okrepili cestne blokade, kar je povzročilo številne prometne zastoje, vodilo pa je tudi v smrt ene od udeleženk protestov, poročajo tuje tiskovne agencije.

Avto, v katerem so bili trije potniki, je v jutranjih urah pri Pamiersu na jugozahodu države v temi prebil cestno zaporo iz bal sena, za katerimi so pod šotorom sedeli protestniki. Umrla je 35-letna ženska, ki je sedela pri cestni zapori z možem in 14-letno hčerko, je sporočil lokalni državni tožilec. Mož in hčerka sta bila v incidentu hudo poškovana. Po besedah tožilca prve ugotovitve preiskave kažejo, da avtomobil ni namerno trčil v zaporo. Tri potnike v avtomobilu so pridržali zaradi suma nenaklepnega umora, je sporočila policija.

Francoski premier Gabriel Attal je na družbenem omrežju X izrazil sožalje in ob tem zapisal, da je francoski narod »šokiran in enoten«. Predsednik Emmanuel Macron pa je vlado prosil, naj zagotovi »konkretne rešitve« za težave francoskih kmetov, in obžaloval tragedijo v Pamiersu.

Francoski kmetje vztrajajo pri zaporah

Jezni kmetje medtem vztrajajo pri zaporah, dokler premier Attal ne bo predstavil konkretnih predlogov. »Čas za pogovore je mimo, čas je za ukrepanje,« je dejal vodja sindikata mladih kmetov Arnaud Gaillot. Francoski kmetje vlado pozivajo, naj obravnava njihove pritožbe, ki se nanašajo na nizke cene hrane, naraščajoče dajatve za kmete in strožje okoljske predpise, ki so po njihovem nesprejemljivi.

Do naraščajočega nezadovoljstva, ki se je razširilo iz sosednjih držav, med drugim iz Nemčije, kjer kmetje nasprotujejo vladnim načrtom za znižanje subvencij v kmetijstvu, prihaja v času okrepljene kampanje za evropske volitve in predstavlja prvi večji izziv za novega premierja Attala, poroča francoska tiskovna agencija AFP.