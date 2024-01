Po besedah tiskovnega predstavnika izraelske vojske Daniela Hagarija je bilo v ponedeljek ubitih 24 vojakov, vključno z 21 rezervisti. Vsi rezervisti so bili ubiti na jugu območja Gaze ob eksploziji protitankovske rakete, ki je ciljala na tank in zgradbi, ki ju je izraelska vojska minirala za rušenje, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Izraelski mediji so sicer poročali, da so bili vojaki ubiti, ko sta se zrušili stavbi, potem ko so palestinski borci na vojake izstrelili protitankovske izstrelke.

Izraelski obrambni minister Joav Galant je smrt 24 vojakov v Gazi označil za hud udarec. »Težka novica, ki smo jo prejeli včeraj o smrti 24 naših borcev (...) je hud udarec,« je dejal v posneti izjavi, ki jo povzema AFP.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je napovedal preiskavo incidenta. Kot je dejal, je bil to eden najtežjih dni od izbruha vojne, in hkrati zatrdil, da se vojna nadaljuje in da Izrael ne bo odnehal do popolne zmage, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V zadnjem času se najbolj srditi spopadi odvijajo na območju mesta Han Junis na jugu Gaze, ki so ga izraelske sile po današnjih navedbah vojske obkolile. Izrael sicer domneva, da ima Hamas na območju več predorov in da tam zadržujejo izraelske talce.

Od začetka izraelske kopenske ofenzive v Gazi konec oktobra je po navedbah vojske v spopadih umrlo 220 izraelskih vojakov, več kot 1200 jih je bilo ranjenih, skupno pa je od začetka vojne 7. oktobra umrlo 556 vojakov.

Izraelska vojska obkolila Han Junis

Izraelske sile so obkolile mesto Han Junis na jugu Gaze, je danes sporočila vojska. Njeni pripadniki se na tamkajšnjih ulicah spopadajo s palestinskimi borci, območje pa napadajo tudi iz zraka, so še zapisali.

Izraelska vojska trdi, da je v bojih v Han Junisu ubila »več ducat teroristov«. Svoje operacije Izrael upravičuje z domnevno prisotnostjo vojaških poveljnikov Hamasa na tem območju. Tam naj bi tudi skrivali zajete talce, ki jih je palestinsko islamistično gibanje zajelo med vdorom v Izrael 7. oktobra lani, poročajo tuje tiskovne agencije.

V luči zaostritve razmer se civilisti umikajo iz Han Junisa, ki so ga izraelske sile sicer ob začetku ofenzive označile za varno območje. V številnih primerih gre tako za begunce s severa Gaze, ki so se znova primorani umikati. Kot navaja katarska televizija Al Jazeera, je bilo domove doslej primorano zapustiti več kot 1,9 milijonov Palestincev oz. skoraj 90 odstotkov tamkajšnjega prebivalstva.

Poročila iz obleganega Han Junisa opozarjajo na posebej zaskrbljujoče razmere v bolnišnici Naser, v okolici katere potekajo siloviti spopadi, kar zdravstvenim delavcem onemogoča, da bi pomagali ranjencem. Bolnišnična ekipa Zdravnikov brez meja (MSF) je v objavi na omrežju X opisala, da ob okrepljenem obstreljevanju čutijo tresenje tal, med pacienti, zaposlenimi in ljudmi, ki so v bolnišnici poiskali zatočišče, pa da se širi panika.

Vsi bolnišnični oddelki so polni, zaradi blokiranih cest pa ni možnosti za evakuacijo, so še zapisali. Kot navaja Al Jazeera, je Izrael v več kot sto dni trajajoči ofenzivi napadel skupno 30 bolnišnic.

Število potrjenih smrtnih žrtev v Gazi je medtem doseglo 25.490, je danes sporočilo tamkajšnje zdravstveno ministrstvo.

Hezbolah obstreljeval vojaško oporišče na severu Izraela

Libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah je po lastnih navedbah danes drugič z raketami obstreljevalo izraelsko vojaško oporišče Meron na severu Izraela. V sporočilu za javnost je dodalo, da je bil napad odgovor na »nedavne umore in ponavljajoče se napade na civiliste v Libanonu in Siriji«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izraelska vojska pa je sporočila, da je bila na infrastrukturi oporišča v raketnih napadih iz Libanona povzročena manjša škoda in da žrtev ni bilo, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Hezbolah je že 6. januarja sporočil, da je obstreljeval to oporišče kot povračilni ukrep zaradi domnevne izraelske likvidacije drugega človeka palestinskega islamističnega gibanja Hamas Saleha Arurija v Libanonu.

Izrael naj bi v minulih tednih izvedel več ciljno usmerjenih napadov na visoke predstavnike Irana in njegove zaveznike v Siriji in Libanonu, zaradi česar se krepijo bojazni pred širjenjem konflikta med Hamasom in Izrelom v regiji. Izraelski obrambni minister Joav Galant je dejal, da pozorno spremljajo dogajanje na severu Izraela, kjer Hezbolah nadaljuje s provokacijami. »Ne želimo vojne, a smo pripravljeni odgovoriti na vse situacije, ki bi se lahko zgodile na severu,« je dodal.

Nazadnje je bilo v soboto v zračnih napadih, ki sta jih Iran in Sirija pripisala Izraelu, v sirski prestolnici Damask ubitih 13 ljudi, med njimi pet svetovalcev iranske revolucionarne garde.

Od začetka vojne med Izraelom in Hamasom 7. oktobra lani prihaja na izraelsko-libanonski meji do skoraj vsakodnevnega obstreljevanja med Izraelom in Hezbolahom. Slednji po lastnih navedbah napada položaje izraelske vojske ob meji v znak podpore Hamasu. Izrael pa ob meji napada infrastrukturo Hezbolaha.

Po podatkih AFP je bilo doslej v teh napadih v Libanonu ubitih več kot 200 ljudi, od tega 147 pripadnikov Hezbolaha. V Izraelu pa so oblasti sporočile, da je bilo v napadih Hezbolaha ubitih devet vojakov in šest civilistov.