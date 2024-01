Plaz je popolnoma porušil bližnji leseni objekt in skladovnico drv in zasul 66-letnega moškega. Slabo uro pozneje, ko so ga gorski reševalci, gasilci, policisti, pripadniki Civilne zaščite in reševalci našli zasutega pod skladovnico drv, ni več kazal znakov življenja. Njegovo smrt je zdravnik pozneje lahko le še potrdil.

Srečo v nesreči sta imela voznik tovornjaka in bagra: voznik tovornjaka je pravočasno zaznal plaz in zavil vstran ter se tako izognil nesreči, v kateri bi ga odneslo vozilo s ceste. Plaz je zadel tudi delovni stroj in ga porinil po brežini pod cesto, kjer se je po približno 100 metrih ustavil ob bližnjih drevesih. Med prevračanjem je iz kabine vozila padel voznik in se lažje poškodoval.

Vzrok bo znan po opravljenem ogledu pristojnih služb.

Ob tem se je večja skala zakotalila po brežini na parkirišče Tolminskih korit; tam nihče ni bil telesno poškodovan.

Lokalna cesta med Zatolminom proti planini Polog je do nadaljnjega zaprta, prav tako je zaradi nevarnosti padajočega kamenja oziroma nevarnosti dodatne sprožitve plazu zaprta cesta Tolminska korita – Čadrg.