V celjskem priporu je včeraj, po petih tednih gladovne stavke, začel znova uživati hrano pripornik, domnevni vodja slovenske celice Kavaškega klana, 34-letni Klemen Kadivec iz Domžal. Za Kadivca v celjskem priporu velja zelo strog režim, kot ga po javno dostopnih podatkih ni bil deležen še noben pripornik pred njim. To med drugim pomeni, da ni imel nobenih stikov niti z drugimi priporniki. In prav ta popolna izolacija je bila razlog, da je 16. decembra lani začel gladovno stavkati. Po naših podatkih se je Klemen Kadivec odločil, da bo znova užival hrano - med gladovno stavko je užival vodo in proteine, ki jih je lahko kupil v zaporniški kantini -, ker je sodni senat, ki ga vodi sodnik Tomaž Bromše, ugodil njegovi prošnji in prošnji njegovega zagovornika, odvetnika Branka Gvozdiča, da se bo lahko dve uri sprehajal po zaporniškem dvorišču skupaj z drugimi priporniki.

Sojenje zoper Kadivca je bilo decembra zanj celo začasno prekinjeno. Razlog je bilo obtoženčevo slabo zdravje, ki se mu je med gladovno stavko tako poslabšalo, da psihično ni bil sposoben sodelovati na obravnavi in pripravljati svoje obrambe, je ugotovil sodni izvedenec Peter Pregl. Kadivca je prejšnji teden pregledala še sodna izvedenka diabetologinja, tudi zato, da bi ugotovila, ali je telesno pripravljen za sojenje. Neuradno je ugotovila, da njegovo telesno zdravstveno stanje ni tako slabo, da ne bi mogel sodelovati na sojenju in se pripraviti na svojo obrambo. V sredo, ko se sojenje nadaljuje za soobtožene, se bosta soočila oba izvedenca, nato bo sodni senat odločil, ali se lahko postopek zoper Kadivca nadaljuje in združi s sojenjem s preostalimi iz hudodelske združbe.

Klana ni izdal, a mu kljub temu grozijo

Za pripornika Klemna Kadivca pa še naprej velja zelo strog priporniški režim, ker še vedno obstaja nevarnost, da bi ga kdo likvidiral, predvsem iz matične celice Kavaškega klana, ki izvira iz Črne gore. Ostajajo ukrepi, kot so pregled hrane, ki jo bo zaužil, da ga ne bi kdo zastrupil, osebni pregled, ko bodo pravosodni policisti Kadivca v spremstvu policijskih specialcev peljali na sodišče in ga pripeljali nazaj v zapor, navzočnost dežurnega sodnika celjskega okrožnega sodišča, ko bosta Kadivca obiskala oče in mati, in drugo. Ko smo Kadivca junija lani z dovoljenjem sodnika Bromšeta obiskali v celjskem priporu, nam je na primer o tamkajšnji hrani povedal: »Kar se tiče moje hrane v zaporu, je posebnost ta, da ko sem v priporu, mi hrano prinašajo iz kuhinje v sobo, kjer bivam. To je videti tako, da mi iz kuhinje na pladnju prinesejo na primer šest skodelic iste juhe, šest jabolk …, in potem pravosodni policist, ki je navzoč, izbere eno juho, jabolko … in mi jo izroči. Ne vem, zakaj to počnejo, nihče mi nič ne pove, menda pa zaradi varnosti, da me ne bi kdo zastrupil.«

Kadivec sicer na sodišču ni ničesar povedal o delovanju slovenske celice Kavaškega klana, nasprotno, ves čas zanika, da bi bil kakorkoli povezan z matično celico klana, ki je poleg trgovanja z drogo znan tudi po brutalnih umorih svojih nasprotnikov. Je pa Kadivec nase in na slovensko celico Kavaškega klana opozori 19. novembra 2019, ko je bil v Ankaranu ugrabljen Danijel Božić, nato pa umorjen na Gorenjskem. In to zato, ker je Božić sodeloval pri kraji droge iz skladišča slovenske celice Kavaškega klana na Okroglem na Gorenjskem.

Želi si v hišni pripor

Pred sodnikom Tomažem Bromšetom (obtoženi ni zahteval sojenja pred sodnim senatom), pa se je včeraj nadaljevalo sojenje soobtoženemu Dejanu Pejovskemu iz Medvod. Pred leti je bil kot kurir z drogo aretiran v nemškem Kölnu, kjer je bil tudi obsojen na nekajletno zaporno kazen. Ker mu je sodišče izreklo pogojni odpust, ga je Nemčija izročila Sloveniji, kjer mu zdaj sodijo kot članu slovenske celice Kavaškega klana. Obtoženi krivdo zanika, priprt je v ljubljanskem priporu.

Njegovi odvetnici iz odvetniške pisarne Dušan Korošec in odvetniki sta včeraj sodniku Bromšetu predlagali, da obtoženemu v zameno za pet tisoč evrov varščine pripor nadomesti z ukrepom hišnega pripora. Tolikšna varščina je zadostovala za izpustitev nekaterih obtoženih iz pripora. Sodnik Bromše je odgovoril, da se mora s tem strinjati tožilec Jože Levašič, avtor obtožnice, ki pa je zaradi službenih obveznosti včerajšnje sojenje zapustil, preden se je končalo (nadomestil ga je tožilec Marko Godec). Odvetnici bosta tako enako ponudbo dali na mizo na naslednjem naroku.

Dejan Pejovski je bil pred leti kot kurir z drogo aretiran v nemškem Kölnu in bil nato tam tudi obsojen na nekajletno zaporno kazen.

Pobeg iz norveškega in nemškega zapora

Tožilstvo Pejovskemu očita, da je v slovenski celici Kavaškega klana deloval kot kurir, ki je prevažal drogo in denar od prodane droge oziroma za njen nakup. V Ljubljani pa naj bi bil najmanj enkrat drogo prodal tudi tajnemu delavcu policije. Obtoženi očitke tožilstva zanika. Z njim bi na zatožni klopi morala sedeti tudi Mario Budimir in Radenko Vučenović, prav tako domnevna člana slovenske celice Kavaškega klana, vendar sta slovenskim organom pregona nedosegljiva. Oba sta bila pred leti kot kurirja z drogo aretirana v tujini, Budimir na Norveškem, Vučenović v Nemčiji. Prvi je bil na Norveškem obsojen na nekajletno zaporno kazen, drugi je v nemškem priporu čakal na sojenje. Budimir je lani pobegnil iz norveškega zapora, Vučenović pa je bil med čakanjem na sojenje izpuščen iz zapora, kar se je kasneje izkazalo za veliko napako sodišča.