Na Policijski upravi so potrdili, da Policijska uprava Ljubljana izvaja obširne operativne aktivnosti na podlagi odredb pristojnega sodišča na širšem območju PU Ljubljana, Celje, Kranj in Nova Gorica v okviru preiskovanja kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete in korupcije. Preiskave usmerja Specializirano državno tožilstvo. Več informacij zaradi interesa preiskave ne morejo posredovati.

Tudi na mestni občini Ljubljana so nam potrdili, da so tudi pri njih možje v modrem in opravljajo preiskave.

Po neuradnih informacijah portala Necenzurirano kriminalisti preiskujejo sume nepravilnosti pri zaposlitvi enega od uslužbencev in pri enem od razpisov. Imena osumljencev še niso znana.