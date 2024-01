Danes 55-letni Ronan Chatellier oziroma Shenpen Rinpoče je stari znanec slovenske policije in pravosodja. Tokrat naj bi se na sodišču zagovarjal zaradi kaznivega dejanja spolnega napada na osebo mlajšo od 15 let in kršitve spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja. Ena od domnevnih žrtev je njegova posvojenka Katja Pančur, ki je lani prvič javno spregovorila o dolgih letih zlorab. Rinpoče jo je kot desetletno deklico leta 2003 posvojil iz Rusije, jo že takrat začel zlorabljati, zlorabe pa naj bi se tako v Škofji Loki kot kasneje v Ljubljani nadaljevale vse do leta 2010. Druga domnevna žrtev po obtožnici, ki jo je tožilstvo vložilo junija lani, je po naših neuradnih informacijah drugi Rinpočejev posvojenec, Katjin polbrat. Prav tisti, ki je budističnega vodjo že leta 2012 ovadil zaradi spolnega napada, ovadbo pa nato umaknil. Chatellier naj bi tudi dečka zlorabljal več let, ko je bil oškodovanec mladoleten. Rinpočeja so takrat priprli. Prijavitelj si je kasneje premislil, umaknil ovadbo, ki jo je po navedbah budistične kongregacije Dharmaling podal »pod vplivom določenih opojnih substanc«. Po naših informacijah pa so v kongregaciji in ožjem Rinpočejevem krogu tedaj na posvojenca vršili močan pritisk, da naj prijavo umakne. Dan kasneje je posvojenec celo samega sebe ovadil zaradi krive ovadbe. Budističnega vodjo so zato izpustili iz pripora, kmalu zatem je zapustil Slovenijo.

Na sodišče ne more, potuje lahko

Proti Rinpočeju je bilo pri nas podanih več ovadb zaradi suma spolne zlorabe in drugih kaznivih dejanj, a ker je pred leti pobegnil v Francijo, se zadeve na sodiščih ne premaknejo. Februarja 2017 smo pisali, kako se sojenje zaradi krive ovadbe ni moglo začeti, ker v Slovenijo »zaradi bolezni« ni mogel priti. Na sodišče je več let vztrajno pošiljal zdravniška opravičila, slovenskim oblastem pa natančne diagnoze bolezni ni hotel poslati. Po njegovem mnenju je bila ta tako huda, da ne bi zdržal poti v Slovenijo. V tistem času je Rinpoče sicer bil sposoben potovati po Evropi in predavati. Prej omenjeni primer se je nanašal na domnevni napad dveh neznancev nanj pred njegovo domačo hišo na Metelkovi ulici leta 2012. Policija in tožilstvo sta ocenila, da je napad zrežiral sam in v prijavi lagal.