Na današnji dopisni seji vlada odloča o imenovanju ministra za finance Klemna Boštjančiča na mesto podpredsednika vlade. Vlada ima trenutno dva podpredsednika, in sicer podpredsednico Tanjo Fajon (SD), ministrico za zunanje in evropske zadeve, ter podpredsednika Luko Mesca (Levica), ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Zakon o vladi določa, da funkcijo podpredsednika vlade opravlja eden ali več ministrov, ki jih na predlog predsednika vlada imenuje vlada. Običajno vsaki izmed koalicijskih partneric pripade eno mesto, ki ga navadno zasede prvak posamične stranke.

V vladi Roberta Goloba je do odstopa z mesta ministra za zdravje funkcijo podpredsednika iz kvote največje koalicijske stranke Gibanje Svoboda opravljal Danijel Bešič Loredan. Predvidoma ga bo torej nadomestil Boštjančič. Minister, ki opravlja funkcijo podpredsednika vlade, nadomešča predsednika vlade, če je ta odsoten ali zadržan, pri predstavljanju vlade, pri vodenju vladnih sej in usmerjanju uprave, ne more pa ga nadomeščati pri opravljanju nalog, ki se nanašajo na zaupnico vladi ter na imenovanje in razrešitev ministrov.

Do nadomeščanja je v letošnjem mandatu že prišlo, potem ko je bil premier Golob novembra lani zaradi operacije kile primoran počivati. Aktivnosti vlade je takrat vodil minister za delo Luka Mesec, ki je bil tudi slavnostni govornik na državni proslavi ob dnevu Rudolfa Maistra v Mariboru. Mesec je takrat vodil tudi sestanek vodilnih predstavnikov koalicije. Glede na to, da Fajonova prihaja iz večje koalicijske partnerice, je lani nekatere zanimalo, zakaj ona ne nadomešča premierja. V kabinetu premierja so tedaj pojasnili, da je Mesec manj v tujini kot Tanja Fajon.