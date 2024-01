Poznamo primere znancev, ki so z novim letom začeli hujšati in se tega pridno držijo, pa takšne, ki so že obupali in znova zašli na stara pota, in celo tiste, ki že nekaj časa odlašajo z začetkom, češ da čas še ni pravi. Je pa skorajda vsem skupno, da si za začetek hujšanja izberejo novo leto ali čas okoli njega. »Novo leto že v imenu namiguje na nov začetek, novo priložnost, priložnost za izboljšanje. 'Slabe navade', med katere sodi tudi nerestriktivno prehranjevanje, so za posameznika pogosto prijetne ali pa mnogo enostavnejše od tistih, za katere meni, da bi jih moral imeti, torej posameznik za opustitev teh potrebuje več motivacije. Nov začetek je po navadi ta nova motivacija. Januarske diete imajo sicer pogosto tudi bolj praktične vzroke, ki izhajajo iz prazničnega prehranjevanja. V naših prostorih je bilo v preteklosti takšno očiščevanje od močne zimske hrane celo zapovedano nekoliko kasneje, v času posta,« je strokovno razlago tega, zakaj začetek ravno okoli novega leta, podala specialistka klinične psihologije Ivna Bulič.

Kaj torej storiti, da bi bilo hujšanje uspešno? Čudežne tablete seveda ni, niti načina, ki bi zagotovo deloval za vse, obstajajo pa smernice in pravila, ki se jih je dobro držati v vsakem primeru – to so uravnotežena prehrana, redna telesna aktivnost in zadosten spanec, ki so temelj vsega. Pri čemer moramo ločiti med tistimi, ki želijo s shujšanjem izgubiti samo nekaj kilogramov, ki so jih recimo pridobili med prazniki, in sicer problemov s težo nimajo, kar za večino ne bo predstavljalo večjih težav, in tistimi, ki si želijo spremembe življenjskega sloga, pri katerem prav izguba večjega števila kilogramov predstavlja začetek vsega skupaj. Pri slednjih je pomembno predvsem, kot nam je povedal diplomirani dietetik in svetovalec za izgubo telesne teže in oblikovanje telesa Gašper Grom, da posameznik najde takšen način prehranjevanja, ki mu omogoča vnos nižje ravni kalorij brez občutka večje prikrajšanosti, ob tem pa zagotavlja vse potrebne hranilne snovi za telo. Metode za kaj takega pa so seveda različne.

»Nekaterim ustrezajo diete z nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov, ki lahko učinkovito zmanjšajo apetit, medtem ko drugi dajejo prednost prehrani, bogati z zelenjavo in nepredelanimi, vlaknastimi ogljikovimi hidrati. Učinkovita je lahko tudi kombinacija obeh pristopov. V vsakem primeru je pomembno izbirati zdrava, nepredelana živila ter poskrbeti za zadosten vnos beljakovin, esencialnih maščob in mikroelementov. V začetnem obdobju je lahko potrebno določeno odrekanje, da se premaga privzete prehranske navade. Iz svojih izkušenj s strankami vem, da je to mogoče. Seveda pa je uspeh odvisen od posameznika in njegove sposobnosti prilagoditve ter vztrajnosti pri novem prehranskem režimu,« je povedal Grom.

