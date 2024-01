Ameriška in britanska letala znova bombardirala hutije v Jemnu

Ameriška in britanska letala so v ponedeljek zvečer napadla več položajev proiranskih hutijev v Jemnu. Ameriške in britanske sile so v skupni izjavi sporočile, da so bili napadi usmerjeni na podzemno skladišče ter raketne in zračne nadzorne položaje hutijev, zadeli pa so osem ciljev.