Opravljanje pešpoti je bilo po petkovem obilnem sneženju po marsikaterem pločniku, ploščadi in parkirišču v Ljubljani zaradi neočiščenih površin včeraj še vedno oteženo. Zaplate ledu po mestu zahtevajo veliko pozornosti, nemalokrat pa se lahko končajo tudi s padcem in zlomom. Kot poročajo z ljubljanske urgence, zaradi zimskih razmer obravnavajo veliko poškodb. »Če smo prejšnji teden od ponedeljka do četrtka zaradi zdrsa v povprečju obravnavali dve poškodbi na dan, smo jih ob koncu tedna kar 250. Tako smo imeli enega najbolj obremenjenih koncev tedna v tej zimi,« je v izjavi za medije podatke posredoval vodja urgentnega kirurškega bloka UKC Ljubljana, travmatolog Uroš Tominc. Prevladujejo poškodbe rok, gležnjev in kolkov. Tominc je v teh dneh opozoril na dodatno previdnost, saj so »temperature še vedno nizke, tla drsijo in hitro lahko pride do poškodb«. V UKC Ljubljana so že minuli konec tedna pozvali, da naj starejši, če je le možno, ostanejo doma, saj je zanje ob nizkih temperaturah, ko so tla nepredvidljiva, lahko vsak padec usoden.

Javni pločniki posuti s soljo

Ob spolzkih površinah, na katere je v mestu še vedno mogoče naleteti, se postavlja vprašanje, kako je z njihovim čiščenjem. Kot pravi Enver Kerič, vodja zimske službe pri KPL, odgovorne za čiščenje in posipavanje pločnikov v lasti Mestne občine Ljubljana (MOL), so pohodne javne površine začeli čistiti že na dan sneženja. »V petek smo pločnike začeli čistiti ob 14. uri in jih plužili približno do 22. ure, v soboto smo jih posuli in nadaljevali z njihovim čiščenjem, čiščenje je potekalo tudi v nedeljo, ko smo od 22. do 5. ure zjutraj v ponedeljek tudi posuli vse javne pločnike.« Kot je pojasnil Kerič, čiščenje zasneženih pločnikov poteka po prioritetah. Začnejo s tistimi, ki so ob vpadnicah, avtobusnih progah, zdravstvenih domovih, šolah in vrtcih, druga prioriteta so ostali pločniki in tretja v strnjenih naseljih. »Problem so zaparkirani pločniki, ki jih nikakor ni mogoče očistiti. Prav tako moramo vedeti, da je zapadlo 28 centimetrov snega, kar so spremljale še zelo nizke temperature,« je potek čiščenja strnil Kerič. Pri tem je vodja zimske službe pri KPL dodal, da je »90 odstotkov pločnikov«, ki so pod okriljem MOL, očiščenih. »Na mestih, kjer je bil sneg pohojen, pa je to težko zaradi nizkih temperatur, ampak so površine posute.« V KPL javne pohodne površine v središču mesta posipavajo s soljo, v preostalih delih mesta z mešanico soli in peska. Ob tem je Kerič še dodal: »S parkirišči prodajaln in nakupovalnih središč nimamo nič. Mi čistimo javne površine v Mestni občini Ljubljana.« Površine, ki so v zasebni lasti, mora očistiti zasebni lastnik.

Glede ravnanja v zimskih razmerah so na Mestni občini Ljubljana (MOL) zapisali, da se skladno z izvedbenim načrtom zimske službe prednostno uredi dostop do šol, vrtcev, zdravstvenih ustanov in javnega prevoza. Pojasnili so, da so prioritete zimske službe razdeljene glede na kategorije posameznih cest in jih obravnavajo skladno z letnim načrtom zimske službe. Najprej splužijo ceste I., II. in III. prioritete, nato pa še ročno in strojno čistijo površine za pešce in kolesarje. Ob tem so v MOL poudarili: »Treba je razumeti, da snega ne moremo z vseh cest v Ljubljani očistiti takoj, ko zapade, zato meščane in obiskovalce prosimo za potrpežljivost, udeležence v prometu pa za posebno previdnost.«

Hišniki čistili površine že v petek

Pločnike, vhode in zabojnike za smeti so hišniki večstanovanjskih objektov, ki jih upravljajo v podjetju Naša soseska, po besedah operativne upravnice Mojce Lindič prav tako začeli čistiti v petek dopoldne in do večera tako splužili in posuli površine ter v naslednjih dneh s posipanjem tudi nadaljevali. Ima pa, kot je pojasnila upravnica Lindič, Ljubljana problem z lastništvom pripadajočih zemljišč okoli objektov. »Vendar čeprav ta zadeva še ni rešena, v našem primeru etažni lastniki oziroma upravnik v njihovem imenu poskrbi za to, da so prehodi in pločniki čisti. Čiščenje snega je vključeno v delo hišnika in se posebej ne zaračuna, saj spada pod redno opravljanje hišniških del.« V večstanovanjskih stavbah, kjer nimajo hišnika, je čiščenje površin v zimskih razmerah stvar dogovora etažnih lastnikov, je še pojasnila sogovornica, in če želijo, lahko upravnik organizira zunanjega izvajalca, stroške zanj pa krijejo lastniki.