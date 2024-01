Potem ko je Elina Svitolina na lestvici WTA prišla do visokega tretjega mesta in osvajala številne turnirje, se je zdelo, da ji prvo mesto in zmage na turnirjih za grand slam ne morejo uiti. A nato je prišla izčrpanost in materinstvo, zaradi katerih je morala danes 29-letna Ukrajinka za nekaj časa prekiniti kariero. Po povratku je nekoliko spremenila svoj pristop. Tekmic se ni več lotevala z obrambno taktiko, temveč je v igri postala bolj pogumna. Zaradi dobre forme je čutila, da bi lahko v Avstraliji le prišla do prvega turnirja za grand slam, a ji je načrte prekrižala poškodba hrbta, zaradi katere je morala predati obračun osmine finala proti Čehinji Lindi Noskovi.

Svitolina je v prvem nizu izgubljala z 0:3, ko je morala zaradi bolečin odnehati. »Menila sem, da delam vse prav. Odlično sem trenirala pred sezono in bila v odlični formi. Potem pa poškodba od nikoder. A to se v športu enostavno dogaja. Pred tem nisem imela nikakršnih težav. Nisem mogla predvideti, da lahko pride do tega. Bolečina se je pojavila iznenada,« je razlagala potrta Elina Svitolina. Po dolgi uvodni igri proti Noskovi je Ukrajinka začutila ostro bolečino v hrbtu. Po naslednji je zahtevala zdravniški premor, ko pa je v tretji videla, da enostavno ne more servirati, je dojela, da je njenih sanj konec.

Po obračunu so se ji v očeh nabirale solze, ko je govorila o občutkih. »Nikoli v življenju še nisem čutila tako ostre bolečine. Bili so trenutki, ko sem po tekmah čutila utrujenost v hrbtu, a to je nekaj povsem drugačnega. Občutek sem imela, kot da bi me nekdo ustrelil v hrbet,« je razlagala Elina Svitolina, ki jo tako zdaj čakajo preiskave, po vsej verjetnosti pa obdobje rehabilitacije, ki bi lahko upočasnilo njen meteorski vzpon po vrnitvi na teniška igrišča.

Ko se šok po poškodbi Svitoline še ni dodobra polegel, je na oprtem prvenstvu Avstralije že sledil nov. V naslednjem obračunu je namreč ukrajinska kvalifikantka Dajana Jastremska po predstavi njenega življenja izločila dvakratno zmagovalko v deželi tam spodaj Viktorijo Azarenko in se prebila v četrtfinale. Po izpadu številnih favoritinj je tako že jasno, da bo v velikem finalu nastopila vsaj ena igralka, ki tega v karieri na turnirjih za grand slam še ni izkusila. 23-letna Jastremska je bila po obračunu izjemno čustvena. Razkrila je, da je hišo njene babice v rodni Odesi pred kratkim zadela raketa. »Bereš novice, gledaš posnetke... Čustveno je težko, saj si z mislimi vedno v domovini in imaš slab občutek, ker ne pomagaš svojim ljudem. Zdi se mi, kot da se na vojno pri nas počasi pozablja,« je povedala Dajana Jastremska, ki se je nato posvetila obračunu v osmini finala proti Azarenki. »Verjamem, da so ljudje v Ukrajini ponosni name. Marsikdo se po moji tokratni igri verjetno sprašuje, kje sem bila do zdaj. Sem mlada in menim, da je čas na moji strani,« je dodala Dajana Jastremska, ki je januarja 2020 zasedala že 21. mesto na lestvici ATP, nato pa prejela kazen zaradi domnevnega uživanja prepovedanih substanc. Pet mesecev kasneje so jo oprostili vseh obtožb.