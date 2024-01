Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v Davosu izjavil, da se je Srbija znova pripravljena pogovarjati z rudarsko družbo Rio Tinto o izkopavanju litija. Gre za zelo iskano kovino, ki jo v Evropi nujno potrebujejo za izdelovanje baterij za električne avtomobile. Da je ta projekt, ki je škodljiv za okolje in zdravje ljudi, spet zaživel na zahodu Srbije, kaže tudi izjava britansko-avstralske multinacionalke Rio Tinto za Glas Amerike, da verjamejo v »projekt Jadar« in da v tej smeri že potekajo pogovori. V Davosu je Vučić tudi dejal, da je imel »težavne pogovore« s predstavniki družbe Rio Tinto. »Soočamo se z možnostjo, da nas družba toži. Prosil sem jih, naj ne ukrepajo za zaščito svojih interesov.«

Toda srbske nevladne organizacije trdijo, da Rio Tinto nima razlogov za tožbo proti Srbiji, razprave o kopanju litija v dolini reke Jadar na zahodu Srbije pa so bile zaključene, tako da rudnika ne bo. Tako se je vsaj zdelo do omenjenih Vučićevih izjav v Davosu. Januarja 2022 je namreč premierka Ana Brnabić zaradi več tednov trajajočih protestov in blokad cest sporočila, da je njena vlada odpravila uredbo in prostorski načrt, ki sta bila namenjena kopanju in predelavi jadarita v omenjeni dolini. »S tem smo izpolnili zahteve ekoloških protestov, tako da je, kar zadeva projekt Jadar in Rio Tinto, vse končano,« je dejala pred dvema letoma.

Belo zlato

Zdaj postaja vse bolj očitno, da je projekt kopanja litija v dolini reke Jadar Vučić dal na čakanje. V ponedeljek je v Skopju, kjer so se voditelji zahodnega Balkana pogovarjali s predstavniki EU in ZDA o gospodarskem razvoju regije, Vučić pred novinarji izjavil, da rudniku litija nasprotujejo tisti, ki si ne želijo, da bi pod njim Srbija napredovala in se razvijala. Sam pa se nikoli ni bal »hajke nesposobnih, nevednih in neodgovornih ljudi«. Dejal je tudi: »O litiju sem vedno govoril enako, tudi danes. To je naše nacionalno bogastvo, belo zlato. Prejšnja vlada ni zdržala pritiska (protestov).« Na vprašanje, ali je Rio Tinto res dal Srbiji eno leto, da se odloči glede odprtja rudnika litija v dolini Jadar, je vzkliknil: »Kakšno leto? Če bi mene poslušali, bi vedeli, da izgubljajo leto dni. Kar se mene tiče, bi lahko že jutri začeli, potem ko bi poskrbeli za okolje. Toda ali bo stvar stekla, ni odvisno od mene. Če bi bil premier, bi rekel, naj se začne takoj naslednji dan. Treba bo zagotoviti visoke plače in razvoj za ves kraj. Ali bo do tega prišlo, pa ni odvisno od mene.« Odvisno naj bi bilo torej od prihodnjega premierja ali Brnabićeve, če bo še naprej vodila vlado. Vučić se seveda spreneveda, saj bo on določil predsednika vlade, ki mu bo poslušen.

Najbrž se je sprenevedal tudi v Davosu, ko je dejal: »Rio Tinto mora priskrbeti najčistejše rešitve, ki bodo zadovoljile naše ljudi, najvišje standarde za okolje in ljudi, ki bodo tam delali.« Srbska okoljevarstvenica Marija Alimpić pravi, da teh standardov v drugih rudnikih po Srbiji ni. »Če pogledamo Bor, je tam vsak četrti prebivalec zbolel za kakšno od vrst karcinoma. Zakaj je reka v Boru mrtva? In zakaj Rio Tinto ni upošteval teh standardov na Papui Novi Gvineji, v Namibiji, Avstraliji ali na Madagaskarju?« Marija Alimpić je še dejala: »Če se bo ta oblast lotila realizacije tega projekta, bo prekoračila rdečo črto, za katero smo mi kot ljudstvo enkrat že sklenili, da se je ne sme prestopiti. In nihče je ne bo prestopil, za to se bomo borili tako na ulici kot v institucijah.«

Srbi bodo jutri protestirali proti rudniku in Riu Tintu v Čilu, v soboto pa proti rudniku litija v Bosni in Hercegovini.