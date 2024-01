Ali bo tekma proti Danski, ki si je z zmago proti Norveški na evropskem prvenstvu v rokometu zagotovila prvo mesto v skupini 2, Švedska pa z zmago proti Portugalski drugo, le še formalnost ali pa bo imela tekma za izbrance Uroša Zormana tudi rezultatski pomen, bo znano že pred samo tekmo. Portugalski in slovenski rokometaši so pri štirih točkah, vendar so medsebojno tekmo, ki je slovenski ekipi zaprla vrata polfinala, dobili Portugalci, ki so zato v boljšem položaju. Poleg tega bo njihov nasprotnik Nizozemska, slovenski pa trikratni zaporedni svetovni prvak.

»Danska je trenutno najboljša ekipa na svetu, vendar bomo dali vse od sebe, potem pa bomo videli, kaj nam bo to prineslo. Dvorana bo polna in resnično ne vidim razloga, zakaj se ne bi borili,« se tekme z reprezentanco, ki ima ob treh naslovih svetovnih prvakov za zdaj »le« dva evropska, nanj pa čaka vse od leta 2012, ko je bilo prvenstvo v Srbiji, Slovenija je bila na njem šesta, veseli slovenski selektor Uroš Zorman.

Gidsel s 84-odstotno učinkovitostjo

Na letošnjem EP gre Dancem vse kot po maslu. V prvem delu tekmovanja so v Münchnu trikrat visoko zmagali, s Češko s 23:14, z Grčijo s 40:28 in s Portugalsko s 37:27, v Hamburgu, ki je okoli 200 kilometrov oddaljen od danske meje, pa so si prvo mesto zagotovili z visoko zmago proti Nizozemski (39:27), minimalno proti Švedski (28:27) in v nedeljo še proti Norveški (29:23). Težko je našteti vse nosilce igre danske reprezentance. Eden od njih je zagotovo njihov najboljši strelec Mathias Gidsel, ki je z 42 goli drugi najboljši strelec letošnjega EP, njegov izkoristek strelov pa je kar 84-odstoten. Ta čas vodilni strelec, Portugalec Martim Costa, ki je bil usoden za slovenske rokometaše, je dosegel štiri gole več, vendar pri 69,7-odstotni uspešnosti.

V vratih sta odlična Emil Nielsen, ki ima 50 obramb in je po tej statistiki na petem mestu, vendar ob 40,98-odstotni uspešnosti (največ med vsemi vratarji), in Niklas Landin Jacobsen, ki je na devetem mestu z 38 obrambami ob 34,23-odstotni uspešnosti. Na prvem mestu je Avstrijec Constantin Möstl, ki je do včerajšnje tekme s Francijo zbral 59 obramb (35,54 odstotka). Za primerjavo: Slovenec Klemen Ferlin je zbral 53 obramb (27,75 odstotka). Pri Dancih kaže izpostaviti še 36-letnega levega zunanjega igralca Mikkela Hanssa, ki je soigralec Aleksa Vlaha v Aalborgu, in šest let starejše desno krilo Hansa Lindberga (Füchs Berlin). Poleg zvezdniške zasedbe ima selektor Nikolaj Jacobsen, ki danske rokometaše vodi že vse od leta 2017, tudi »dolgo« in kakovostno klop.

Čudežne tablete za Zarabca

»Na prvenstvu nam je lahko žal le poraza proti Portugalski. Ena tekma še ostaja, hkrati bo to tekma, ki bo najlažja, saj nimamo česa izgubiti, Danci pa so že uvrščeni v polfinale. Z matematiko se ne obremenjujemo, skušali bomo odigrati dobro tekmo, da si ne bi česa očitali,« boj do zadnje sekunde tekme obljublja Dean Bombač, 34-letni organizator igre iz Kopra, ki v zadnjih sezonah igra za madžarski Pick-Szeged.

V kakšni zasedbi bo že tako oslabljena slovenska reprezentanca, ki je v Nemčijo odpotovala brez sedmerice poškodovanih Blaža Janca, Domna Makuca, Nika Henigmana, Roka Ovnička, Stefana Žabića, Matica Grošlja in Tadeja Kljuna, danes igrala z Dansko, še ni znano. Zorman se nadeja vrnitve obolelega Blaža Blagotinška, kajti z njim je slovenska obramba bolj čvrsta, popolnoma zdrava pa nista niti Tilen Kodrin in Miha Zarabec.

»Od včerajšnje tekme imam razdraženo tetivo. Izumili so že take tablete, da nič ne čutiš. Za tekmo se bom že nekako zakrpal. Dan po tekmi so občutki drugačni, je hladno, vse pride za tabo, ko pa pride adrenalin tekmovalnega dne, je vse lažje,« je o svojem nastopu navkljub težavam prepričan 32-letni Trebanjec Miha Zarabec.

Današnja tekma med Slovenijo in Dansko bo peta medsebojna na EP. Trikrat so bili boljši Danci, ki so predlani v Debrecenu zmagali s 34:23, leta 2018 je bilo na Hrvaškem v glavnem delu tekmovanja 31:28, leta 2008 pa 28:23. Do edine zmage je Slovenija prišla leta 2000, prav tako na Hrvaškem, ko je zmagala z 28:24.

35 golov je na EP dosegel Aleks Vlah in je najboljši strelec slovenske reprezentance, na skupni lestvici strelcev pa je na petem mestu.