Indijski premier Narendra Modi je danes simbolično odprl hindujski tempelj na mestu, ki si ga kot svetega lastijo tudi muslimani in zaradi katerega je v medverskih spopadih pred nekaj desetletji umrlo več tisoč ljudi. Modi je tako tudi začel predvolilno kampanjo za tretji mandat pred spomladanskimi volitvami v največji demokraciji na svetu, kjer hindujci predstavljajo štiri petine prebivalstva, muslimansko prebivalstvo pa se pod Modijem in njegovo nacionalistično stranko BJP počuti vse bolj zapostavljeno. Tempelj v mestu Ayodhya je stal 220 milijonov evrov in je posvečen hindujskemu bogu Ramu, ki naj bi se tam rodil. Stranka BJP njegovo odprtje predstavlja kot del hindujske renesanse po stoletjih muslimanskih vdorov in vladavine kolonialistov. Leta 1992 so hindujski desničarski nacionalisti uničili mošejo, ki je stala na tej lokaciji od 16. stoletja. Trdili so, da je bilo to sveto hindujsko mesto že davno pred letom 1528, ko so muslimani tam razdejali tempelj, posvečen Rami. Popolnega strinjanja zgodovinarjev o teh dogodkih ni, vsaka stran pa ima svoje prepričanje. Indijsko vrhovno sodišče je potem leta 2019 presodilo, da zemljišče pripada hindujcem, oblastem pa naložilo, da v bližini dodelijo zemljišče muslimanom za gradnjo mošeje, ki se še ni začela. »Gospod Ram je prispel. Naš otrok Ram ne bo več živel v šotoru, naš otrok Ram bo prebival v tem božanskem templju,« je rekel Modi. S šotorom je mislil na začasno lokacijo templja. Glavna opozicijska Kongresna stranka je dogodek izpustila, rekoč da se je sprevrgel v politični shod. V sosednjem večinsko muslimanskem Pakistanu pa so ga kritizirali z besedami, da kaže na trend k diktaturi večine, ter pozvali uradni New Delhi, naj zagotovi varnost manjšin, tudi muslimanske.